若然白天無事，可留意《阿凡達：水之道》已經上映，今期有家明和紅眼的力薦。多少人還記得13年前的震撼？那時人人憧憬網上有個avatar，可以在一個更圓滿的世界活出更好的自己。元宇宙到最後會否如當年3D電影熱潮一般下場，仍屬未知數，但人類近年一再被AI雷倒，掀起一波又一波的熱話，揭開裏面又有人類的一個又一個焦慮。最新有ChatGPT的熱議，據說可以替人類代勞寫新聞稿潮文同論文，林康琪作為人類一分子，抱着今趟終於可以躺平享福的心願，喜孜孜地跟它周旋了成個星期，而我早提醒她別要想得太美。

占士金馬倫以外，鄭天儀提醒還有大導史匹堡，今天是他的生日，稍後有關於他的傳記電影。本地則有方丈劉以達推出自傳，不論自己內心相信哪一套成功標準，想做球王定歌王，關鍵詞都離不開勤力，這是他的肺腑之言。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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