美斯的終局與南美的稻草

歲月無聲消逝，不經不覺美斯由2006年世界盃打到2022年，由19歲踢到35歲。劇情發展到這裏，很多人都會希望美斯奪冠。這會是個完美的劇本，2022年世界盃將會被人記得是美斯的世界盃。

這個劇本非常圓滿：首先有英雄落難輸給沙特（這個twist來得有點早），接着眾志成城痛定思痛改變陣式、踢法和哲學，重用幾個工兵球員重視中場效率、攔截和控球，包括迪保羅、安素費南迪斯和麥亞里士打等（綠葉和甘草演員襯托巨星光芒），棄用星味較濃但效率不高的迪馬利亞（過氣的巨星會搶美斯的戲）、改用走位靈活的艾華利斯而不用屢次失機的拿達路馬天尼斯（即是辜負了主角的好意和深情的笨人）。眾多綠葉表現出色但不會太搶戲，大家講明了這次是為了美斯而戰，而美斯在不少場次都真正有高質的演出，留下足夠多的精華片段給各位多年後回味。

這個劇本還有反派：就像每部黃飛鴻都一定有個石堅，而石堅的武藝一定要和黃飛鴻差不多（只能打贏張英才和曾江的那個通常是袁小田或者林蛟）。由始至終，和美斯鬥了多年各有千秋的C朗拿度，在整個世界盃都以負面形象出現，環繞的都是負面新聞，差不多沒變成丑角了。到了決賽，懸念已經不是黃飛鴻會否打贏石堅，而是會不會有新的一代宗師唯快不破的麥巴比稱雄，宣告長江後浪推前浪，還看今晚對決。

過時的控球戰術

8強和4強賽事的最大特點，就是6場比賽中所有控球時間佔上風的球隊都落敗了。這裏當然有不同原因影響統計：領先的球隊會主守，於是落後的球隊會有多點控球。有些球隊控球推進的速度偏慢（例如荷蘭和英格蘭），於是統計上控球時間會多了。但這數字也反映了上世代強調控球在腳的潮流已經過氣，進入了戰術強調防守反擊的年代，反守為攻效率，到了禁區邊如何製造及把握機會，以及由攻轉守的防守（所謂transition defence），是大賽決勝的戰術要點。

在控球問題上，我想起摩連奴有所謂大賽七條（Ok，我承認現在拿摩連奴來講有點過時）。摩連奴認為大賽勝負關鍵在於誰犯錯較多，和誰能把握對手犯錯，而控球在腳的球隊有較大機會犯錯，所以他會不介意決賽讓對手多控球。這是阿根廷和法國的共通點：法國其實攔截力不強，於是對着丹麥、波蘭、英格蘭甚至摩洛哥，對方都有較長時間控球，但法國無論領先或平手，都很有信心的等機會，覺得讓對方控球不是問題。阿根廷在長期控球輸給沙特後，變陣變踢法強調的是中場的效率和攔截，先求不失，包括準決賽對克羅地亞出夠4個工兵型中場。他們的哲學很簡單，如果中後場可以保持不失，全場只要一兩次美斯發揮球王本色就足以贏波。一劍得手，就可以轉身退後。

決賽最終由南美球隊對歐洲球隊，但整個決賽周的進程都令人反思不同洲份的實力對比，以及目前賽制是否公平的問題。世界盃自1930年開始，一直由歐洲和南美國家主導，沒有這兩洲以外的國家拿過冠軍，早期決賽周席位差不多由這兩大洲壟斷。1962年，所有決賽周席位由這兩洲包辦，非洲、亞洲、中北美洲的得勝代表要與歐洲和南美代表球隊打附加賽，才可進入世界盃決賽周，結果全部落空，引來非洲國家杯葛1966年世界盃，才爭取到專屬非洲區的席位。

洲際平衡的重新洗牌

今屆除了非洲有摩洛哥首次入4強外，亞洲區有日本、韓國和澳洲三隊晉身16強，其餘卡塔爾當然毫無懸念是決賽周第32強的球隊，但沙特和伊朗都有一定戰力，反觀南美洲在決賽周已剩下4個代表，16強就只剩下巴西和阿根廷兩大傳統強國了（我不否認烏拉圭和厄瓜多爾都有相當實力，入不到16強有點不值）。多年來巴西自動被稱為足球王國，每屆無可避免的被列為熱門，但其實自2002年以後已經20年沒有入過決賽，總會在淘汰賽某個階段自爆。

另一方面，歐洲仍然穩佔決賽周的13個席位，但如果你看像威爾斯、丹麥，甚至是晉級16強的瑞士和波蘭等，我不覺得在技術、體能甚至速度上會強過亞洲、非洲和中北美洲的代表，往往佔優的只是球員面對大賽的經驗、紀律和耐性，於是在世界盃犯錯較少把握機會比較好，但這些都和他們長期有較多機會參與大賽和高水平的賽事有關。如果亞洲和非洲球員和球隊有更多機會入大賽決賽周，這種優勢會更快拉近和打破。

下屆世界盃決賽周會擴至48隊，從不同角度來看都可能是個噩夢（即是你很可能看到更多像卡塔爾水平的球隊出現），但在各大洲的勢力均衡來說，卻會是一個大洗牌的機會。南美洲從來只得10個成員會員，愈多機會放亞洲、非洲和中北美洲球隊入決賽周和南美球隊正面交鋒，會更多出現阿根廷輸給沙特、烏拉圭贏不到韓國、厄瓜多爾輸給塞內加爾的局面，打破大家既有對洲份實力的偏見。阿根廷今天如果能贏冠軍，不啻是南美洲挽救日漸滑落的足球地位的一根稻草。歐洲球隊自2002年來連拿四屆冠軍，其中三屆包辦冠亞軍。阿根廷已經拿過三次亞軍，能不能贏第三次冠軍，成為南美洲20年來第一個冠軍，要看美斯的了。

文˙馬嶽

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao