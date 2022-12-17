必玩遊戲：操fit尋寶捉精靈 好友連線大作戰

開放世界捉精靈

Pokémon系列首款開放世界的RPG，一眾精靈訓練員可在廣闊的世界中自由探索，在山脈、湖泊、荒野中尋找不同的Pokémon當伙伴，培育牠們作戰，體驗沒有固定劇情順序的全新冒險形式。遊戲最多可以4人同時玩，除可體驗熟悉的Pokémon交換和對戰，還能一起探索未知的區域，發現從未見過的Pokémon。

《寶可夢 朱／紫》

主機：Switch

類型：RPG

魷魚漆彈大作戰

《斯普拉遁3》雖然是9月推出的遊戲，不過在假期與朋友連線對戰，刺激加倍。在4對4的佔地對戰中，玩家可化身成為魷魚，在限時3分鐘內塗抹地面，範圍愈大愈有利。比起前兩集，今集加入更多有趣的特殊噴墨武器，還有更多新地形，令對戰局勢帶來更多變化。

《斯普拉遁3》

主機：Switch

類型：ACT

哆啦A夢開牧場

哆啦A夢與大雄再次進入《牧場物語》的世界，他們在未知的星球中遇見了萊特，為了幫助他實現夢想，大家決定一同照料牧場。玩家可使用各種法寶來耕作、照顧動物等，體驗全新的溫馨故事。今集對應最多2名玩家一起玩，與朋友一起享受快樂的牧場生活。

《哆啦A夢牧場物語 自然王國與和樂家人》

主機：PS5、Switch、Steam

類型：牧場模擬

勇者伙怪物尋寶

喜歡自由冒險的玩家，《勇者鬥惡龍 尋寶探險團 藍色眼眸與天空羅盤》絕對是消磨時間的最佳遊戲，可在廣闊的世界裏隨心所欲地尋找寶物。所有稀有寶物都隱藏在難以到達的地方，不過主角可使用「寶物羅盤」探查寶物的氣息，再藉由不用怪物伙伴的協助找出寶物。

《勇者鬥惡龍 尋寶探險團 藍色眼眸與天空羅盤》

主機：Switch

類型：RPG

邊打機邊操fit

節日增磅不少，但做運動又怕悶？Let's Get Fit邊玩邊鍛煉就幫到手！遊戲由簡單柔軟體操至高強度健身等，共有逾百種運動組合，支援Joy-Con的陀螺儀感應器，以認知玩家的動作是否正確。玩家可依照個人能力設計適合的運動方式，也可以透過挑戰每日訓練來獲得成就與獎盃。

Let's Get Fit

主機：Switch

類型：健身訓練

FF7前傳重製登場

Final Fantasy VII可說是遊戲經典中之經典，就連2007年推出的前傳故事Crisis Core，亦因感人故事而深受玩家喜愛。今次推出重製版本，除了畫面高清化之外，3D模組亦煥然一新，加上全語音內容、繁中字幕及全新編樂，讓玩家更投入故事。

CRISIS CORE - FINAL FANTASY VII - REUNION

主機：PS4、PS5、Xbox X|S、Switch、Steam

類型：動作RPG