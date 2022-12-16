香港原生土 述說維城事

你聽過泥土的聲音嗎？藝術家李美娟將多塊香港原生土揑成杯狀，安放在自動陶瓷轉盤上，任由鐵片撞擊，錄下一段清脆的響鳴。泥土的呼聲，縈繞着展覽每一個角落，就像它急不及待要述說自身故事。

偶然在一次項目中，李美娟需要用到地面3呎以下的泥土，膽粗粗向中環一帶的地盤叔叔取泥時，才得知一些香港原生土從開埠至今都從未被人發掘，「變化那麼快的香港，好似有一個平行時空的世界存在，所以我叫它做『淨土』」。

地下、地面、歷史連成重要關係

「維城淨土」展覽分為3部分：追溯維多利亞城（中上環一帶）至今的歷史、香港原生土測試全記錄，以及香港原生土藝術創作。策展人陳瑞琦解釋：「展覽做一個反轉，平時在地面見不到的東西，在今次做主角，成為見到和聽到的一個物件。歷史部分就會是背景來支撐整件事。」李美娟補充：「地下、地面和歷史之間，連成一個我覺得好重要的關係……如果沒有這個起點，就只是用泥來做作品，而不是將作品和歷史連結。」

維多利亞城是香港的起點，開埠最早發展的地方。李美娟翻查資料，研探維多利亞城的起源、界限，甚至尋得法律憑據說明維多利亞城的邊界。她比較中上環近100年的相片和地圖時，發現海岸線變化很大，反觀街道位置則幾近如一。鈎沉往事時，她才驟覺自己與維多利亞城的淵源，因此亦找回兒時1967年的街道圖。

談起原生土，陳瑞琦說：「那個（街道）地面只會有一段很短的時間抽那些泥出來，落樁之後又會封起。那些泥只有在特定的時間見天日。」所以李美娟在地盤落樁時間才能取泥，否則珍而重之的香港原生土就會被送往將軍澳建築廢料堆填區，或再度回歸漆黑之中。

因「地」制宜 陶坯各展個性

由於那些地盤泥沒有任何參考依據，譬如顏色、收縮比例，「我必須開始認識它、了解它，這個展覽可能比較以實驗的過程去展示一些作品」。

李美娟總共取了22個原生土樣本，來自不同地盤、海拔、挖取深度、分量和大概顏色等，科學地比較，記錄各自的「個性」。她又按顏色篩走泥土中不同物質，如長石和石英，也測試過原生土的延伸結構力。最終22個樣本各做了10塊試本，一塊沒有燒，另外9塊以900至1280℃不等的溫度試燒，檢驗不同溫度下的質感異別和顏色變化。

李美娟觀察到不同泥各有個性，故按泥的個性創作作品。其中一件作品以各種溫度燒製多粒泥珠，並用幼鐵枝串起；或投擲泥土後再在半乾濕狀態拋光，避用高溫燒製，以保留光澤；甚或將不同的泥燒成柱狀雕塑，中間以某些黏力較強的泥黏合各種泥土，如被緊掐的漢堡包擠了出來。最後一套作品比較隨性、甚有玩味，隨手揑出泥土形狀或者用生活所見之物來倒模，「用不同方法去看那些泥有什麼好玩」。

素樸的泥如斯多變，誰又料到李美娟出身繪畫專業？其色彩觸覺，正賦予香港原生土更多可能，「如果香港的陶瓷是用香港的泥來做，這會很有趣」。●

維城淨土

日期︰即日至2023年1月13日

時間︰上午11:00至晚上8:00

地點︰灣仔港灣道2號香港藝術中心10樓The Gallery

網址︰bit.ly/3uBC6Qi

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜