優質藝術教育 重在畫紙背後 學懂視覺語言 毋懼犯錯

「你覺得呢？」

這不是對記者的回答，而是IM Creative總經理陳穎欣（Josephine）和IM Creative Senior Art Instructor - Creative Inspirer蘇漢鈴（Zoe）對小朋友提出問題時的慣常回答。很多時候小朋友問「可不可以」，其實是害怕犯錯。

「嘩， 呢張畫成千蚊啊」

社企IM Creative在2014年創立，目的讓不同階層的小朋友也接觸到優質藝術教育，也資助低收入家庭的小朋友免費學習藝術，更進入了不少基層學校工作。何謂「優質藝術教育」？「簡單來說，就是尊重小朋友。」Josephine解釋。尊重並非教師由上而下指示小朋友，而是教師協助小朋友用視覺語言畫出他的想法。兒童未必掌握文字，多依據視覺學習，想法也可以透過視覺表達出來，「其實跟學習語言一樣，這個就是視覺語言」。

小朋友對於藝術的認知未必有太大分別，反而家長對藝術的認知大有不同。差別在於有沒有時間、空間了解，Josephine也很體諒家長：「全職媽媽有多點時間去了解小朋友發生什麼事；在職媽媽其實安排好小朋友的行程已經好勁，根本沒時間去看每一個興趣班究竟在做什麼。我覺得是時間限制了家長對那件事的認知。」Josephine續問：「由一張白紙變成一張畫，其實那個過程是怎樣？經歷了什麼？」所謂優質藝術教育不止畫一張畫，不止停留在畫面上，更重要是背後的過程。

若用投資者角度，當然期望用最低成本獲取最大回報，盡快有成品就能看出成果。但IM Creative做一個項目可能要10堂時間，Josephine笑言：「曾經遇過家長同我講『嘩，呢張畫成千蚊啊』。」時間之久在於要先理解，然後做實驗、練習，最後才做作品。「思考的訓練是重要，不是每一件事都問教師攞答案。」好多時IM Creative的教師會反問：「你覺得呢？你認為行不行？」如果小朋友猶豫，就會給他另一張紙先試試效果，「我們希望藝術教育不是就這樣畫靚一張畫放在這裏，而是過程」。而且，每個人需要的時間都不同，「他畫到的，但需要思考一段時間才下筆」。面對心急的家長，他們會選擇解釋小朋友在過程中做了什麼，而非催促小朋友快馬加鞭。

掌握技巧 才可發揮創意

教學時，他們着重兩個T：思考（thinking）和技巧（technique）。Zoe說視乎主題項目，思考與技巧的平衡亦有所側重，就算主題側重思考，但技巧上都確保會有所學習。說到這裏，Josephine就忍不住翻找作品說明，「visual人要用visual解釋」。例如其中一個項目是畫樹，小朋友首先要觀察不同樹的形態，例如整棵結構，樹枝樹幹怎樣生長，在四季有何變化，甚至談到地底、動物和樹的關係等。技巧上，學生起碼學懂開廣告彩、構圖和怎樣畫動物；思考上就有許多發揮空間，想像季節、有什麼動物，甚至想像地底有什麼生物。Josephine說：「掌握到技巧，才可以發揮。經常說創意，那個『創』字一邊是一個倉，要先儲入某些東西；另一邊是刀，儲入某些東西才能用刀開出來。如果內裏什麼都沒有，就很難說創意。」

「倒瀉顏料」創出佳作

另外一個例子叫做happy mistake，比較側重思考。第一堂裝作倒瀉顏料，將畫紙弄花。然後按着那些「污漬」想像不同事物出來。Happy mistake精髓在於犯錯後怎樣令它成為一件好事？Josephine解釋：「其實香港小朋友好大部分學什麼呢？學攞高分、答中答案、要學答問題，而他們好多好怕錯。在香港教育制度下，沒有教導他們如何錯。其實錯很重要，因為中國人都講『失敗乃成功之母』，即是你成功先要錯啦。」應用到生活上，不但不怕犯錯，就算重複面對同一件事都不會懼怕，相信能夠尋找自身資源來解決問題，在無力世界建立有力感。

Josephine期望小朋友從藝術中學習到設計思考（design thinking），首要就是有同理心。首先要定義好問題，才需要解決問題。以拐杖為例，「如果你覺得老人家行得不好並非一個問題，你無同理心去處理，永遠不會有拐杖」。定義問題的過程不斷重複，才能到達真正解決問題的一步。例如老人家胃痛，經過不斷檢查，最後可以是牙齒問題導致。認清楚事實、定義好問題，在當今世代的確很重要。

藝術中滲透常識 動手學習

先前提到IM Creative也有不少入校工作，譬如基督教聖約教會堅樂第二小學（下稱：堅二小學）。該校是俗稱的「短命小學」——教育局因應某區人口急增，如新公屋落成，而設立的有時限學校。堅二小學壽命只有9年，下學年就是該校的最後一年。IM Creative經賽馬會「感．創．做」大本營（Learning by Doing）計劃而與該校聯繫，該計劃期望讓學生不止從書本學習，還可靠動手去學習。在堅二小學，下午時間不用上課，而是透過活動來學習。IM Creative在其中一日負責art and design，從藝術中滲透常識科的知識。例如搓碎麵包放入絲襪，再揸出來就會像排泄物，仿擬消化系統。學生不用死記硬背，也能記住不同身體器官。

後來校長蕭婷覺得效果不俗，續與IM Creative合作。因為只有9年限期，讓校長有更多空間放手嘗試不同學習方式。Josephine憶述：「那時只得3個年級，有幾層樓讓他們（學生）畫光整幅牆。正正只得9年，所以可以好放膽。」接着她模仿校長的聲線：「她（校長）會說『畫花晒唔緊要啦，髹番佢咪得囉』。」有時學生最需要的不是無止境的鞭策，而是讓他們發揮的空間。每個人的學習差異很大，以至教學模式可以好闊，不可能只得一套去教導。所以IM Creative也强調讓學生有得揀，揀他們想做的方式。Josephine笑言，跟教師檢討教學時，有時教師都不明白為什麼可讓學生在班房自由進出。有的感嘆「原來上堂可以唔使鬧人㗎」，有的則略有微言「即係唔使理佢哋（學生）啦」。但Josephine補充，教學上沒有絕對，有容乃大。

「我們都有個心意，陪這間學校走到最尾。」Josephine笑說。不知不覺，堅二小學響起終章的信號，下學年就是最後學年。IM Creative打算帶領畢業生做Digital Art紀念刊——由學生的角度講述學校的故事，回顧他們多年來在學校的感受，坦露自己對學校的心底話，為校友送上祝福。Digital Art並不為了追上潮流，而是疫情使學生接觸不到很多物料來創作。「你以為一支原子筆好容易找到，但對基層家庭來說，無就是無。」Josephine帶點無奈苦笑着。幸而在疫情前，學界已推行STEM教育，堅二小學因此添置不少平板電腦供學生使用，成為教學電繪的契機。Josephine輕按身旁年輕同事Zoe的肩膀：「我有一些好好的同事，我就不懂（電繪）的。」

■IM Creative

網址：bit.ly/3FMbmCQ

文：嚴嘉栢

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com