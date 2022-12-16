話題美食：尋找拿破崙意粉初戀滋味

茄汁大火炒意粉 香口多汁味濃

日式拿破崙意粉，據說是1946年在橫濱原創的日本洋食，早見於喫茶店、「珈琲店」或洋食屋。「日本通」陳方藤（Meter）指拿破崙意粉是日本洋食的代表，「有點像拉麵的原理，由外國傳入來，但日本人將拿破崙意粉標籤為自己的食物，不會覺得是外國嘢」。有別於意大利肉醬意粉（spaghetti bolognese）等使用新鮮番茄、肉醬等熬煮的醬汁與意粉拌勻的做法，日式拿破崙意粉常見做法是將大量茄汁、煠過的意粉、洋葱片、青椒絲、煙肉及香腸等炒香，每條意粉沾滿橙紅色茄汁，「最重要大火炒，先至香口」。Meter指香港的茄汁炒意粉較乾身和油膩，日式拿破崙意粉則較多汁及濃味。他又說每次去日本會專程到淺草一家懷舊喫茶店ロッジ赤石，拿破崙意粉有鑊氣，足料汁多，味道偏甜濃郁，他會灑上芝士粉和Tabasco辣汁同吃。

日式拿破崙意粉後來普及至快餐廳、學生飯堂等，因為價廉物美，成為日本平民美食。居港逾30年、來自北海道的美食達人杉內馨（Kei San）回憶起在學生時代常吃拿破崙意粉，原因是便宜，現在他返日本時，都愛到拿破崙意粉專門店（連鎖店）Spaghetti no Pancho（スパゲッティのパンチョ）吃個夠，喜歡其拿破崙意粉的煙韌帶甜茄汁味，配料有煙肉和香腸，想食「豪啲」會加錢配荷包蛋、漢堡扒、炸蝦及日式炸雞等。而日本達人項明生認為日式拿破崙意粉便宜，相當於大學食堂的「頹飯」，是窮學生的恩物。他在北海道大學的學生食堂內吃過，印象最深刻是灑上北海道最出名的芝士，特別香口。日本有別香港，拿破崙意粉的名氣比肉醬意粉高很多，更有人成立日本拿破崙意粉學會（naporitan.org），不時推介好吃的拿破崙意粉餐廳。

在香港能否嘗到日式拿破崙意粉？日本「過江龍」餐廳如グリル滿天星、KOMEDA's Coffee、Sonia Coffee都有此菜式，味道貼近日本。香港グリル滿天星總廚安部良太更分享，日本店在1978年開業時，此意粉只屬隱藏菜單，由於它不是貴價料理，故只有客人要求時才會提供。當時創辦人窪田好直憑着烹調法國菜的經驗，將拿破崙意粉改良，以茄汁加自製番茄醬製成拿破崙醬汁，將洋葱、蘑菇、青椒及香腸炒香，加拿破崙醬汁和意粉拌勻而成，香港店的食譜則跟足日本。至於居港10多年的日籍記者甲斐美也子是名老饕，她特別推介意日餐廳Sagrantino，不論拿破崙意粉或其他日式意粉都非常不錯，想感受「初戀」的味道，就要試試。

■グリル滿天星

地址：尖沙嘴海港城

海運大廈3樓OT301至301A號舖

網址：linktr.ee/mantenboshi

■Sonia Coffee（中環店）

地址：中環砵甸乍街45號H Code地下2號舖

fb：@soniacoffeehk

文：陳麗斯

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