wardrobe：從英國鄉村到日本街頭 代代相傳 百年戶外服飾品牌

品牌於1894年成立，創始人John Barbour成長於蘇格蘭Gallway的一處牧場，從小就得學習抵抗當地的惡劣天氣，他發現漁民為了抵禦低溫和潮濕的環境，在身上穿的棉布衣會裹上一層厚厚的魚油，但這樣做不僅厚重，還會發出難聞的味道，於是萌生出創造舒適兼具防護機能的蠟棉外套。

自從Barbour創立以來，定位偏向實用、耐磨的戶外裝束，專門生產適合在野外各種惡劣天氣情况下穿著的風衣外套。獨創的蠟棉面料，更是百年前迄今仍然領先的專利材質，能在惡劣環境下提供防護。

即使現今科技能研發出層出不窮的面料，Barbour卻依然堅持採用傳統的蠟棉。此乃一種在棉料織成紗線時，加入蠟石製成的布料，具有優良的防風、防水霧能，且保暖耐穿，尤其適合英國鄉間天氣。加上經典百搭的外形設計，品牌的蠟棉外套更代表了英國百年以來的戶外紳士運動文化，成為代代相傳的時尚單品，至今還是男士衣櫥中必備，讓人在下雨天保持風度。

優質蠟棉外套 英國王室認證

作為英國的國寶級品牌，Barbour不但在英國家喻戶曉，憑着其紮實的工藝技術，更一直受到英國王室的青睞。只要有任何王室成員打獵、釣魚、野餐等戶外活動，都不難發現Barbour的身影。品牌在1974年獲頒第一張王室認證，由Duke of Edinburgh愛丁堡公爵發出；隨後在1987年再度由伊利沙白二世女王和當時的查理斯王子頒贈另外兩張王室認證，成為英國第一個擁有三張王室認證的服飾品牌（而為人熟悉的Burberry卻只有兩張）。不過，隨着英女王駕崩，品牌現時只餘下兩張王室認證（圖1）。

迎合亞洲身形剪裁 融入日系時尚

品牌用料講究的態度，不單獲得英國王室的認可，甚至乎「俘虜」了事事認真的日本人。品牌在日本大受歡迎，因此推出專為亞洲人而設的White Label副線。當中的服飾剪裁迎合亞洲人普遍較矮細的身形，穿上會比較合身。至於面料方面，部分款式並沒有加入蠟層，取而代之是一些較輕身的運動服飾布料，適合經常出入冷氣間的辦公室一族。另外，White Label亦會採用具有保暖或防禦功能的布料，或羊毛和燈芯絨等，透過百搭的款式與配色，方便塑造豐富多變的層次穿法，為精緻的日系衣著注入英倫鄉土風格（圖2）。

此副線更多次找來插畫師Fei Wang（Mr. Slowboy）繪畫不同系列服飾的穿搭插畫（圖3），透過筆下生動的插畫人物，帶來造型穿搭靈感。曾於英國攻讀插畫碩士的Mr. Slowboy擅長繪畫當代紳士形象，往往能將品牌的「鄉村feel」設計糅合至日常場合中，既具生活感，同時滲透英倫風格的幽默感。

查詢：Barbour 3428 3408（K11 MUSEA店） Brompton Bicycle www.brompton.com Chloé 2234 7820（ifc 店）

■special editions：各路潮人演繹經典風格

作為源遠流長的百年品牌，Barbour至今仍未「過氣」，秘訣便是經常與各式各樣的品牌推出聯乘系列，為百年經典注入新潮氣息。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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