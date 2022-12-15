beauty：金屬感用色 節日派對造型 閃爍眼妝 變身美少女戰士

妝前準備 以保濕底霜打底

要成為派對上的焦點，除了妝效要夠特別外，妝容持久度亦是重要的一環。整個晚上外出玩樂，怎樣才可以避免其間「甩妝」？Gabe建議大家在上底妝前可先以潔面油來清潔肌膚，不但備有護膚功效，還能夠保持皮膚水油平衡，從而令妝容更貼服持久。另外，她提醒上底妝前亦應做好護膚程序，以保濕底霜打底。至於要塑造出輕薄的底妝，則可以配合粉底掃，令粉底更均勻貼服。

正值派對季節，少不免會捱夜玩通宵，很容易導致皮膚狀態不穩定，例如面上長出礙眼的暗瘡，若堅持要濃妝示人的話，可以怎樣補救？Gabe表示：「除了用具遮暇功效的底妝化妝品，隨後也可以在需要遮暇的位置再加遮暇膏修飾，能避免整體妝容顯得太厚。」

眼妝是妝容焦點

Gabe這次為大家示範的妝容，以美少女戰士為靈感，她運用的顏色能隨角度不同而變化，而眼妝正是妝容的焦點。Gabe選擇了具金屬感用色的眼影，她指出：「香港女生普遍喜歡使用earth tone色系的眼影，可以配合閃爍質地的眼影來mix and match ，塑造出層次感豐富的眼妝，既具派對氣氛又不會太誇張。」呈cat eye形狀的眼影，則能塑造出上揚效果，同時提升整體輪廓。

若眉眼的距離較近，可以怎樣塗畫眼影？Gabe指出：「要避免把眼影塗在眼窩較高的位置，並在中央位置使用帶光澤的眼影，來塑造空間感；其次，亦可以將重點的深色放於眼尾，再於眼頭加上highlight，這樣可以拉遠雙眼的距離。」當畫上揚效果的眼影時，在眉形方面，可以配合帶有弧形或以同樣向上揚的眉形，令整體看起來具型格。

漸變色唇妝 星星圖案添玩味

除了用上搶眼的眼妝，Gabe還為妝容加上一雙漸變色唇妝作配搭。她先塗上紅色系的唇膏，然後再從中加入金屬色閃粉眼影來塑造漸變視效，令整體妝容增添特色。若嘴唇不夠豐厚的話，是否不適合化漸變色唇妝？Gabe表示：「嘴唇較薄的話，其實可以在下唇位置塗上較深色的眼影，令整體看起來顯得飽滿，在嘴唇中間位置則可加入淺色的眼影，來增加嘴唇的立體感。」

近年美妝潮流興起在面上畫上幾何圖案，為妝容注入玩味，為配合這次的主題，Gabe在模特兒的眼旁加上了3顆五角星圖案，突顯出眼妝的部分。至於塗畫圖案的方式，她表示：「可以使用有色的眼線筆，或是將鏤空剪影圖案放在面上，再以眼影輕印出圖案。」當化上誇張的妝效時，是否要減去腮紅？Gabe以這次示範的妝容為例子，「當眼妝和唇妝顯得較搶眼時，便可以使用淡色的胭脂或修容粉，來提升輪廓感」。

■Gabe Ku

香港第一位shu uemura首席化妝師，擁有超過18年的專業化妝經驗。曾與多位名人合作，並多次參與彩妝表演及於巴黎、米蘭、東京時裝周後台化妝。現培訓新一代makeup artist，傳承品牌的彩妝技巧及心得。

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文：劉詩言

模特兒：Kina（yon management）

化妝：Gabe Ku（shu uemura）

編輯：陳淑安

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