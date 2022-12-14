虛擬新世界：優化虛擬資產市場的大計

■蔡：蔡永中（特約記者）

蔡：鄒sir，有沒有留意早前舉行的國際金融領袖投資峰會？其間，金管局總裁余偉文指香港已重新開放及「返來了」！

鄒：如此重要的事，當然有留意，峰會主題是「駕馭市場的不確定性」，財爺（陳茂波）更在峰會前兩天發表有關《香港虛擬資產發展政策宣言》，跟峰會主題互相呼應，可見香港有能力駕馭包括虛擬資產這不確定的市場。

蔡：我也有細閱宣言全文，宣言對虛擬資產支持力度之大，方向之明確真是前所未有，特別是一直站在前列推動虛擬資產的創科界人士。

鄒：無錯，宣言明確指出香港將大力支持虛擬資產，並認同DLT（分佈式分類帳技術）、Web 3.0、元宇宙、NFT等有潛力成為金融和商貿未來發展的新趨勢，只要得到妥善監管，這些技術將能夠提升效率和透明度，減少甚或解決目前在結算和支付等方面出現的問題。據我所知，香港政府和監管機構正研究推出一系列試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，並嘗試把有關技術進一步應用於金融市場。

蔡：計劃是否已經有具體細節，可以詳細解釋？

綠色債券發行代幣化

鄒：例如為2022年香港金融科技周發行NFT，作為政府機構與金融科技和Web 3.0社群互動的概念驗證項目。其次是讓政府綠色債券發行代幣化，供機構投資者認購；最後是數碼港元，並建議作為銜接法定貨幣與虛擬資產之間的「骨幹」和「支柱」，為推動創新提供所需信心。

蔡：計劃聽來非常進取，尤其數碼港元！

鄒：其實宣言還有另一重點，就是歡迎虛擬資產服務商到香港發展，港府亦準備成立虛擬資產ETF指數基金，未來普通投資者可以透過ETF參與BTC、ETH等虛擬資產的買賣。

蔡：但虛擬資產的買賣，技術、操作上可能涉及已知及未知的風險，小市民投資可有保障？外來投資者又有監管嗎？

鄒：這方面倒可放心，政府將立法確保虛擬資產屬私人財產的擁有權，保障各方面持份者。政府和監管機構以「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，制訂虛擬資產監管框架。進一步來說，我個人建議在新制度下嚴格篩選相關從業機構，把以往所謂的「韭菜收割機」（收割別人的付出當作自己的成果）排除市場之外。

文：香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中