教大GPS：戲劇治療實踐分享

扮大懶蛇 「累了可以休息，真好」

晴兒（化名）是個活潑有禮、好學的職場新鮮人，備受同事和上司讚賞。首次會面是在戲劇治療室，她面帶微笑走進來，筆直地坐在沙發上。被問及近况時，晴兒表示已經持續失眠了多個星期，並在獨處時感到難以呼吸，因此決定以「面對孤獨」作為治療目標。在治療初段，透過傾談和戲劇遊戲，治療師發現晴兒事事追求完美，不放過自己是令她喘不過氣的原因。與晴兒商量後，治療師將目標修訂為練習當個「懶人」。

在一次故事創作中，晴兒要扮演「大懶蛇」角色，戲劇治療師跟她一起大字形躺在地上軟氈，並訪問這「大懶蛇」的心聲。類似的練習重複了數節，晴兒逐漸習慣與無力感共處，表達出怕自己不夠好而不配被愛的恐懼。在治療後段，晴兒帶着倦意走進治療室，坐在軟氈上。當被問及近况，她長嘆一聲，側身躺下，蜷曲身體，靜默了一陣子，然後默默流下眼淚，幽幽地說：「累了可以休息，真好。」

有時候當情緒強烈得令人不知該怎回應，我們會選擇將之壓抑，以免影響日常生活。被抑壓的情緒總儲藏於身體內，日積月累下就會把身心壓垮。戲劇治療師秉持不批判態度，運用治療活動營造足夠安全的空間，與參加者建立互信關係，共同探索一些平日不會輕易觸及的角色，鼓勵他們接納其與生俱來的性格特質，開拓與情緒對話的空間。

同學初見 戲劇遊戲助建社交

這幾年疫情反覆，面對虛擬和實體學習交替，朋輩互動模式大幅改變，在關係建立和溝通技巧上需要重新適應。參與戲劇治療小組能讓學生在輕鬆安全的環境下，藉着戲劇活動探索自己。有一次，筆者與中學生作實體戲劇治療小組，由於復課後大半個學期一直維持網課，中一新生還未親身見過同班同學。小組第一節時，同學相見一刻猶如見網友一般，渴望彼此認識卻又不知該從何開始，顯得有點尷尬。但當在小組過程中有着共同目標，學生自然地打開了話題，透過戲劇遊戲、對白創作、故事構思、情景演繹等活動，將課堂發生的趣事，甚至各種各樣的奇想以戲劇呈現出來。過程中，他們勇敢表達自己，與同學分享觀察和感想，表達支持與欣賞。在小組結束前的分享環節，幾名同學不約而同地說，在小組互動中認識彼此之餘，亦從其他同學身上學到應對生活及情感的方法。

文：李思揚（戲劇治療師、香港戲劇治療中心共同創辦人）、姜培芝（香港教育大學教育政策與領導學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第427期]