求學不是求分數，家長理應期望孩子能認真學習。可是，若孩子認真學習後卻真的得不到理想成績，父母難免會懷疑孩子是否有認真過；萬一孩子名次落後於人，更可能會對孩子生氣，甚至失望。每當家長從班主任手上接過成績表時，似乎最關注的項目都是名次，有的甚至會立刻到家長群組討論，比較其他孩子的名次。彷彿整個考試的目的就是為了排名。

上述三項沒有必然關係，認真學習指的是孩子學習態度、動機、責任感等，即孩子願意努力學習，主動制訂學習計劃，盡力解決艱深的難題；而成績表現或許會受臨場考試情緒、作答技巧影響，只能反映孩子某個階段的學習情况；而名次在三者中是最難操控的，學校是大池還是小池，孩子是大魚、中魚，還是小魚，都影響孩子排名。我們究竟着重孩子學習的本質，還是只期望孩子贏過別人。

過於重視名次 忽略學習本質

透過比較無疑可以了解程度，但孩子過於重視名次比較，容易帶來壓力，若只着重與人比較而忽略學習本質，將學習建立於贏過別人的目標上，害怕輸給別人，萬一遇上挫敗，孩子不會反思學習的問題，反而容易着眼於自己不如人的地方，對自己沒自信，懷疑自己能力。這狀態只會消磨孩子漫長學習路上的意志，甚至容易出現放棄的情况。

任教的學校正值考試，其中兩班因學生確診人數過多被迫全班停課，不能參與考試。為讓學生不浪費學習機會，學校安排學生如期在家自行完成考試卷，教師如常批改評分但不計入全年成績也不排名，學生還會認真做卷嗎？還會好好溫習嗎？學生被迫停課腰斬考試，本是不幸之事，但這趟排除了成績和排名的考試，也許能真正考驗學生學習的目的和態度。

新加坡中小學取消考試名次

一直面對學生考試壓力問題的新加坡，早前宣布將於2023年開始，取消所有中小學考試名次制度，希望學生把焦點放回自己身上，好好了解自己的學習進度，並讓學生明白，學習不是互相競爭和比較名次，如何在自律學習掌握人生，在知識的不斷增長和豐富中建立人生觀、歷史觀、世界觀才是最重要的。

學校要取消學生排名，恐怕家長是最大反對持份者。學校之間也要有排名，家長才能掌握更多資料為子女選校。大學甚至學科更要有排名，才能為自己的前程爭取最大的籌碼。也許社會上無數各式各樣的排名實在無可避免，各種競爭也是非常現實的；但，家應是讓孩子心靈安舒、互相支持的地方，父母是孩子最大後盾，所以家長要改變看待名次、競爭的心態，引導孩子不以追求名次為學習目標，好好回歸學習的本質。

蘇菲就讀的幼稚園、小學、中學也沒有排名，她除了知道自己從未試過考第一外，其他一無所知。我記憶中，自己的名次從不跳出首五名。無論她的無知，或是我的記憶，對今日我們的生活均毫無影響。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第427期]