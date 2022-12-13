多元導航：抑鬱青年的內心世界

「爸媽只逼我讀書，很少陪我傾談」

琳琳：「陳sir，其實人生有什麼意義呢？我為何要努力讀書和生活呢？」

陳sir：「琳琳，陳sir很欣賞你認真反思，在回答你之前，我想問如果1至10分，你會給自己多少分呢？」

琳琳：「 ……我給自己3分。」

陳sir：「有什麼原因讓你給自己3分評價呢？」

琳琳：「我讀書不好，什麼事也做不好……」

陳sir：「琳琳你似乎太輕看自己……」

琳琳：「爸媽一直只會逼我讀書，可是無論我多麼努力，甚至得到90多分，他們都只會提及我的不足之處，批評一番。除了讀書，我不能參加課外活動；除了讀書，我什麼也不懂。爸媽除了跟我討論學業，他們很少花時間陪我傾談、關心我的近况；學校的同學也對我不好，經常欺凌我……」

陳sir：「我能明白你一直以來的無奈和壓抑。」

琳琳：「陳sir，我真的很迷惘、很混亂，我實在不知人生路如何走下去……」

聽到琳琳的處境，讀者認為可以如何幫助這名年輕人走出困局，重新出發，塑造屬於自己的美好人生呢？

青少年缺乏人生經驗，對很多人生課題都感到迷惘。若成年人能及時引導，就能有效避免他們患上情緒或精神病。不少迷惘的青少年會思考一些空泛的人生課題，尋找不到明確答案更令他們鑽「牛角尖」，家人或長輩的開解及關懷在此刻尤其重要。

獲父母師長讚賞 建立自信

青少年是在尋找身分認同的階段，對自己的評價或偏低，他們能透過參與不同的課外活動接觸多方面的知識或技能，從中學習關愛別人，並發掘自己的優點和弱點。另外，若青少年能獲得父母和師長接納、認同和讚賞，便可建立安全感及自信心。父母或師長應該多花時間陪伴青少年，關心他們的需要，了解他們的心事，並指導他們如何跟同輩相處，建立穩定及良好的社交生活。

當青少年能獲得正確的指導，以及有效地建立自我，便可進一步確立自己的人生方向、健康成長，長遠發展自己喜歡和有意義的生活。

文：李國偉（註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第427期]