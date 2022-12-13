童繪遊樂場：呈分試結合手工：emoji兩面睇

其實我們應視每個主題均有其獨特處，除了要學懂拆解主題，也需要同時查閱相關評分標準和計算比例，最後便是實際的考試時間是多少和如何分配，曾經試過有學生考試時間被縮減或延長，後者當然無任歡迎，我們可以將作品做得更加仔細，但前者可能會令同學「措手不及」，稍後我會就縮減時間情况下，如何調整作出一些建議給大家參考。

由平面邁向立體

現在先和大家介紹兩個在呈分試中較為罕見的立體化主題，由「平面」邁向「立體」，難度自然相應提高，特別是男同學，遇到做手工的時候往往欠缺了女同學的那份「冷靜」，總是手忙腳亂。

◆Emoji兩面睇

Emoji相信大家絕對不會陌生，簡單造型但蘊含萬千變化，表情到位。

但若要在左右兩邊角度看到不同表情的emoji，大家便要在尺寸和裱貼位置小心處理，在摺疊成多組三角形卡紙上裱貼前（結構就像多排經典的三角朱古力有序放在一起），兩個emoji除了互相在比例和位置上要脗合之外，將成品剪下和貼上時也務必小心處理和多加練習，在確立兩個emoji位置時，不妨做一些不起眼小記號來輔助。

◆建議對應方法：

繪畫完的emoji在正式剪裁前，必須在背面寫上兩組不同的順序記號和畫上剪裁線，這樣可以避免兩組相似的形象出現「混合以至混亂」，由於校方多不容許學生用𠝹刀裁剪，故建議採用長嘴設計的剪刀為佳，運用時也相對較為靈活。

用作裱貼的三角摺疊底卡，由於紙張具有一定厚度，在摺疊前建議先在該位置上用間尺輕輕壓下線條，這樣可以令到摺疊時的位置較為準確。

用於裱貼的漿糊筆或白膠漿，薄薄平均塗上一層已經非常足夠，放在底卡時對齊頂部或底部就可以。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第427期]