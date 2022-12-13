媽媽維特：真正的渴望

我大仔現在中二，3年前他揀中學時，我在上中下游各物色了一間可交託的有愛中學，讓阿仔自己選，最後他揀了中游的。當時，我多少都有着眼「程度的匹配」，所以雖然我覺得下游那一間最好，還是支持阿仔揀自己學習能力對稱的中游之選。幾年過去，如今我卻看到自己心態已經不同。

我告訴朋友：「我𠵱家比起之前大仔時，睇得更清楚，更清晰知道自己睇重啲乜。時代愈動盪多變，能夠畀小朋友的心靈安靜成長，先至最重要。」

這天參觀的兩間，都是B3頭至B2尾、有口碑的好中學，給我的感覺卻是截然不同。一間的校長活像KOL，講座上扣緊家長關心的問題侃侃而談，羅列校內精彩活動和學校有哪些法門令孩子學術上「增值」，朋友聽得熱血沸騰。另一間的校長，完全不談自己學校特色，在有限的時間裏，只向小朋友講解如何預備面試，要注意哪些地方，學校的介紹由教師精簡交代，還為小朋友提供模擬面試的機會。

第一間學校的模式，我3年前也見過不少，這天卻讓我深深反思。其實，那是普遍的做法，即盡力展現學校如何努力砌好課程、幫助家長「擦亮」學生。雖是B3頭的學校，一樣着力鋪陳「亮麗」的外顯成就，學業的、活動（競賽）的，總之讀書唔叻就打波叻。我明白讓孩子透過發現才能、取得成功感而增強信心的道理，但心裏還是隱隱不安：「如果孩子真係冇樣嘢標青，咁點算？」

側重外顯成就 忽略內在價值培育

我想，學校如何支持孩子的學習動機、心理建設呢？但聽完講座，卻感覺不到學校把精神放在這方面。過分側重「外顯成就」，忽略「內在價值」的培育，給我強烈的失衡感覺。學校似是成為一個產品化的地方，孩子成為積極打造的「產品」，背後是一種「最大化」、「盡力提升」的思維。

如前述，這其實是多數學校的做法，未必不好，我認為關鍵在是否平衡。而正如我朋友說「聽得好興奮」，我隱約覺得，未必很多人意識到當中的平衡或失衡。有趣的是，朋友覺得另一間學校感覺不突出，我卻從該校選擇「不做什麼」看到，這是在躁動洪流中，一個難得保持簡單純粹的地方。

如果說，第一間學校的講座是以家長為對象，第二間學校是以學生為對象。那位校長完全沒落墨於講解自校特色，而是把這日視為教導孩子如何面對升中必經一步（面試）的機會，慷慨施教，我由此看到背後的理念選擇。在參觀過程中，我了解這學校着重自主學習，而為培養孩子自信，學生有很多領袖訓練的機會，中二都可以當領袖生。

我感受到這是一間不追逐光環、但提供渠道讓孩子全面發展的學校，當下認定它就是3年後細仔的好去處。朋友問，如果我仔屬B1學生，也揀這間嗎？我說，孩子只要心靈充實，投入、有安全感，自然會按自己能力方向成長，無論是學術或其他。

當一個人意識到自己有能力，想有更大的發揮，就會主動把握、為自己創造機會。若幾年後阿仔想去挑戰更高要求的地方，我會無限支持。我期待一個人又或者我個仔去發現、展現自己的熱情，這是現在我的想法，也是我真正的渴望。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第427期]