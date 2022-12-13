足球熱潮：父母默默支持 陪訓練觀戰 港版足球小將 有後盾放膽衝

文︰顏燕雯

剛入選賽馬會「五人足球地域培訓計劃2022-2023」港島區地域隊U13的張銘正（Justin）剛過了11歲生日，年紀輕輕的Justin，已有超過8年踢足球的經驗。他2歲半開始與爸爸參加足球親子班，5歲加入車路士足球學校（香港），之後先後參加本港多個校際、區際等足球比賽，現屬標準流浪足球學院隊員。

常比賽攞獎 疫情無礙練波

Justin的爸爸Leo也是足球迷，中學時代開始跟同學踢波，也參加過一些成人訓練班，不過始終沒有接受過正統訓練。Leo笑言兒子2歲學踢波，他總是在旁偷師。最初Leo只是試探一下囝囝對足球的興趣，發覺他頗喜歡，於是便一直讓他學下去。「我也是『盲摸摸』，幸好認識到Miss Ho（Justin的第一個教練），囝囝就在她引導下接受訓練及參加不同比賽。」

Leo希望兒子透過足球認識更多朋友、學習團體相處，同時培養出拼搏精神，因為足球就好像一種世界語言，不同種族的人都可走在一起玩。疫情期間，大部分足球訓練都停止時，在家工作的Leo亦趁機會，每天帶囝囝到樓下公園練習控球，正因為不停練習，球技才沒有生疏。Justin曾參加過多場本地足球比賽，獲得不少佳績，每次比賽，父母其中一方總會到場支持，因為家中還有一個女兒，父母不想太偏心，所以其中一人到場，便會錄下比賽盛况回家一同觀看。去年Justin本來參加賽馬會五人足球培訓計劃的選拔，卻因腳傷無緣參與，不過一家人並沒有失望，待Justin養好傷再努力，今年終於入選。

臨近升中 盼兒子學懂取捨

Justin除了是標準流浪足球學院隊員，也是學校的足球校隊成員，除了私人練習，也要參與校隊、球會的訓練，每星期有5天都要練習，媽媽Annie說，因為兒子已經11歲，正步入青春期，這個階段的體能訓練尤其重要，「幸好他也喜歡，只是有時累了，我會幫他按摩、拉筋」。

Justin現在念五年班，也是開始應付升中呈分試的時候，成績方面，作為父母也不敢鬆懈。Leo說，雖沒有打算要兒子暫停踢波，但希望他懂得分配時間，明白如何取捨，「例如他平日喜歡打機，如果想保持足球練習又要溫書，便要懂得放棄或減少打機的時間。我認為這個年代，孩子更要懂得multi-task，學習如何利用自己的時間做好所有事情」。

3歲開始可踢波

小遊戲學聽指令

Justin的第一位教練Crystal Ho是阿仙奴（香港）足球學校Arsenal Soccer School（Hong Kong）的技術總監，她建議小朋友3歲開始學足球，因為這個階段的小朋友步履漸漸穩定，投入度也比2歲以下快。她又指幼兒的足球訓練是以循序漸進的方式學習，一般以學聽指令的活動為主，包括以數字、顏色等小遊戲來吸引他們，如聽從教練講把飛碟或小球由一個目標運送到另一個目標，就好像帶波的動作，重複練習後，便可真正接觸足球。

[Happy PaMa 教得樂 第427期]