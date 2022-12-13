家家有禮：玩轉華麗城堡 約會聖誕老人

至於聖誕活動亦接踵而來，除為聖誕打造的10米高星光閃爍華麗城堡和禮物盒小鏡屋外，還有聖誕手作市集及工作坊，集合本地特色手作達人，售賣精緻手作精品，只要於市集內購物，即可憑換領券免費參加聖誕工作坊。聖誕不能少的聖誕老人亦會在指定日子和大家見面，同場包括扭氣球、魔術表演、舞蹈表演等活動，詳情可留意大本型facebook專頁。

■INFO

大本型10周年活動

日期︰即日至2023年1月

時間︰上午7:00至晚上11:00

地點︰油塘大本型商場

查詢︰2870 2660

■送卡娜赫拉的小動物（Piske & Usagi）便攜餐具

大本型送出卡娜赫拉的小動物（Piske & Usagi）便攜餐具予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額30個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月20日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第427期]