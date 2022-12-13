家家有禮：聖誕闖進元宇宙 虛擬動畫化身球星

至於The Point會員於推廣期在場內以電子貨幣購物消費滿指定金額，亦有機會換領聖誕限量潮物或其他精美禮品，包括足球造型觸感LED小夜燈、apm ×英國人氣插畫師Angelica Hicks 2023限量坐枱年曆及其他精美禮品等，實用又充滿驚喜。

■INFO

apm玩轉未來聖誕城

日期︰即日至2023年1月2日

時間︰上午10:00至晚上11:00

地點︰觀塘apm

查詢︰3148 1200

■送apm禮品套裝

apm送出apm禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括apm特別版發光足球燈、英國人氣插畫師Angelica Hicks坐枱年曆及Frantz草莓松露白朱古力（紅盒）。名額5個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月20日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第427期]