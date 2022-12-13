同場加映：李純恩畫展 動物指揮小丑惹反思

「肥妹」入畫添奇幻感

李純恩文筆細膩，對生活細節觀察入微，時常書寫生活智慧，而他的繪畫作品色彩鮮明豐富，主題簡單直接，向觀眾發放親和力與生命力。李純恩說，很開心蕭安琪邀請他舉辦個展。「她欣賞我曾繪畫不同種類的東西。有一次我們討論後生一代鍾意什麼，便談到色彩。我用色彩沒太多顧忌，這次展覽便決定用彩色發揮！畫中的肥妹其實是我一位朋友，對方常常邀請我繪畫她，我覺得好得意。」個展中的「胖妹」系列充滿趣味，她身材豐潤、臉頰圓鼓通紅，感覺像一個笑臉迎人的唐代仕女。她游走系列畫作中，帶點《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻感。李純恩說自己會在夢境中獲取靈感，當然不會放過生活中細微的啟示。「我在家中看見盆栽開花，便想到把花畫進肥妹的世界！」

潔思園畫廊以往曾與劉海粟等20世紀藝壇巨擘合作，近年則多伙拍年輕水墨畫家，在本港、內地及海外推出展覽，拓闊水墨畫的可能。李純恩說和蕭安琪爸爸是好友，很欣賞她充滿理想和創意。兩人覺得花象徵女仔的容貌，故以「花容得色」作展覽主題。在李純恩的繪畫世界中，動物往往擔正做主角。「我去過3次非洲原野，記得當時影相影得好開心。我當時很奇怪，為何長頸鹿在獅子身邊走過，但獅子竟然不攻擊牠？導遊向我解釋說獅子吃飽了，因此便和對方和平共處。我當時有很大啟發，想到人類吃飽了也可能會攻擊其他動物，但動物吃飽後便滿足 。」

個展作品中，不少動物取代人類的角色指揮人類。「觀眾席上全部是動物，而小丑們聽從手執皮鞭老虎的命令，作跳火圈等高難度表演。」也有人踩單輪車，組合出搖搖欲墜的疊羅漢表演，一幕幕展示人類賣命地娛樂動物觀眾。李純恩營造一個賓主易位的反差，透過虛構世界說明對動物的愛，以趣味手法為動物發聲。「我自己不看馬戲，因為不喜歡訓練動物的過程。我用畫面表達，不加太多解釋，觀眾看到什麼便什麼，唔關我事。」他說自己寫作也不講「道理」，繪畫和寫文字也是「色彩」鮮明 ，把「畫面」組合出來，富幽默感和創意的評論更發人深省。

■李純恩個展「花容得色」

日期：12月15至23日

地址：中環皇后大道中208號地下A舖潔思園畫廊

網址：www.chelesa.com.hk

文：呂一心