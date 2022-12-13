銅鑼灣聲光樂園 小精靈樂團伴奏

4大打卡點 與巨型「喇叭花」互動

首先走進希慎廣場中庭，穿過首次於香港登場的「巨型聖誕手風琴拱門」，5米高的手風琴小精靈為這次音樂巡演拉開序幕，只要踏上地面的互動感應器，便能聽到不同的樂器聲響。位於啓超道入口的「炫彩管樂花園」，五光十色的巨型「喇叭花」盡在眼前，輕輕按下喇叭花燈管旁邊的感應裝置，便能奏響不同的管樂聲效和發出燈光效果，小朋友玩得不亦樂乎。此外，裝置每隔30分鐘便會自動展出一場音樂燈光匯演，由Amigo & Amigo團隊親自創作，賞心悅目。

利園一期的「聖誕聲光迴廊」，每隔30分鐘亦有聲光表演，中間燈柱會配合音樂閃爍展示出不同光芒，而矚目的圓拱形燈光迴廊，加上互動聖誕燈柱，打卡一流！若經過附近利舞臺廣場，也可在可愛獨特的「奇幻聖誕樹花園」中拍照留念。4個華麗打卡點遍佈利園區。除了實體聖誕裝置，大家更可通過Lee Gardens Instagram頁面（@leegardenshk）開啟聖誕AR濾鏡，與3D精靈一同自拍。

■利園區「Gnomes Orchestra」聲光遊樂園聖誕主題裝置

日期︰即日至2023年1月2日

地點︰希慎廣場一樓中庭及地面、利舞臺廣場地面、利園一期地面及中庭

網址︰bit.ly/3VO0Mkf

模特兒︰Snoopy

[好去處]