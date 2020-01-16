自家炮製：DIY粟米片牛油果醬 香脆減邪惡

想健康一點，莎莎醬（salsa）是不錯選擇。它混合番茄、洋葱、青瓜、香草，再加辣椒和檸檬汁，「味道酸酸辣辣，熱量每100克約60千卡，只得2%脂肪」。若追求幼滑口感，可以乳酪或者希臘乳酪代替酸忌廉，再加香草、青瓜、洋葱、蒜頭，每100克約120千卡，脂肪比例10%，都是低熱量。

再健康一點，梁建議自製健康粟米片，將墨西哥薄餅剪成三角形後焗至脆身，配上莎莎醬或牛油果醬，一樣可享受香脆口感。

●牛油果醬

材料（1杯分量）：

大牛油果1個、青檸1個、番茄半個、紫洋葱約1/6個、芫荽1小束；紅椒粉、孜然粉、芫荽粉、鹽、胡椒粉適量

做法：

1.用叉將牛油果壓成蓉

2.加入青檸汁

3.番茄切小粒，紫洋葱及芫荽切碎，加入（2）拌勻

4.加入紅椒粉、孜然粉、芫荽粉、鹽及胡椒粉調味，即成

註：如沒有紅椒粉、孜然粉或芫荽粉，可用Tabasco代替

■DIY貼士：蔬菜泡冰水除澱粉更脆

氣炸、烤焗相對傳統油炸健康，因為所用油量少很多，註冊營養師陳可兒表示，熱量和脂肪量下降，惟氣炸溫度高，一樣有可能產生有害物質，淺嘗即止。她提供以下貼士，可以自製出好味又健康的脆片！

1.根莖類蔬菜，切片愈薄愈脆；食材若澱粉質含量高，可浸泡冰水20分鐘，去除多餘澱粉，會更脆身

2.蔬菜泡水後，要徹底瀝乾水分，烹煮後會更香脆

3.用天然香料，如蒜頭粉、紅椒粉、黑胡椒、薑黃粉和香草，減鈉攝入量

4.盡量避免用油，但如果真的要用，可以在蔬菜上抹上薄薄一層油，有助黏住調味料；用冒煙點較高的食油，如牛油果油、花生油和橄欖油

[健康]