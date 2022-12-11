社會實驗：樂齡不止談無障礙 老友記的理想之家……

背景

項目：參與中大「小松隊」工作、研究設立全齡住宅設計指南、成立社企「樂齡實驗室」，從建築層面研究長者房屋，及倡議跨界別討論與合作

目的：改善長者居住及生活空間

人物：高家揚、毛家謙、單懷亮

追求心靈健康 生活質素

日前看到一則地產新聞〈華懋入股松齡後 銅鑼灣推旗艦護老院舍〉，每月收費1.78萬至8萬元，或許大家會想想自己或家人會否住得起，不過在華懋的新聞稿裏提到一點更耐人尋味，集團自我介紹中提及：「作為香港最大發展商之一，華懋集團一直關注長者福祉及人口老化的趨勢……並與香港中文大學賽馬會老年學研究所合作進行一項為期5年的研究項目，制訂『全齡社區—私人住宅」指引』。」

一間長者住得開心健康的屋應該是什麼模樣？在上述研究所裏，有一位建築師高家揚（Rina），曾在名建築師樓Herzog & de Meuron工作，現時全力關注建築設計對長者健康及生活質素的影響。她解釋華懋委託進行的計劃由2019年10月開始，歷時5年，至2024年底，最後成果會是訂立一本「康健頤年」（healthy ageing）的設計指南，「香港講長者生活都是提及無障礙設計、通用設計，假設了長者是很衰弱的人，但healthy ageing是講當我們年紀大少少、記憶力差少少、眼又矇少少時，如何維持生活的質素，是以人生歷程（life course）去看」。

跨界別專家組隊交流

研究所同年另成立了「小松隊」，現與指南研究相輔相成，集合建築、城市規劃 、醫護、物業管理、園景設計等各個範疇的專家，首階段以講座、研討會、實地視察等方式交流，隨後Rina亦與小松隊伙伴，中大建築學院助理教授毛家謙（阿毛）及非牟利機構「拓展公共空間」研究總監單懷亮（William），創辦「樂齡實驗室」（Happy Ageing Lab），舉辦各種活動及工作坊，連結長者、政府部門、專家、學生，甚至發展商。

關於對長者友善的建築，外國亦有相關指引參考，Rina提及國際認證WELL Building Standard™ version 2，是基於研究實證發展出的一套工具，從空氣、水、光線、溫度舒適感、心靈健康等11個範疇評估建築、機構或社區是否達到追求人們身心健康的標準；至於若要更集中在長者住得舒服的房屋上，英國也有關注房屋的平台Housing LIN就孤獨、認知障礙等議題作指引，「這些大題目及趨勢都是香港比較少提到的」。在香港，屋宇署1997年訂立《設計手冊：暢通無阻的通道》，並在2008年更新；而在2019年，建築署亦發表《長者友善設計指引》，不過阿毛指出：「建築署的指引是適用於所有建築項目，而非專門關注住屋問題。」

提升物管服務變盲公竹

單懷亮難忘舉辦過一個設計適合長者居住單位的工作坊，「從設計師的角度，會想到要方便輪椅走動、門要夠大、煮食要方便，但其中有長者說全間屋最緊要是牀頭幅畫，一定要靚」。這些角度需要透過各種方法親身了解才知道，「青年在家中的時間可能10小時不到，他們退休後留在家裏可能有十多二十小時，除了生活上的方便外，心靈上幸福感、生活質素同樣重要」。Rina則記得隨小松隊到房協「長者安居樂住屋計劃」住宅彩頤居、在石門的華懋屋苑碧濤花園探訪幾十伙長者，讓他們提供關於設計的意見。「我去過一個屋企，伯伯與印尼姐姐（家庭傭工）住，伯伯說常常會跌倒，如在牀上會碌落地，或去廁所時腳軟跌低，但姐姐瞓廳佢瞓房，他不想麻煩姐姐，寧願等她翌晨起身見到再幫忙。」隨行職業治療師會提出改善建議，她就設想單位設計上有什麼可能方案，「例如長者到了需要人貼身照顧的階段，兩房中間是否不一定是實牆，保持私隱之餘，照顧者又在他身邊」；亦有個案讓她觀察到通風的問題，「長者好多時鍾意梗廚及明火，但煮食時會成屋油煙味，現實上照顧者不會關廚房門，怕聽不到長者有需要時的呼叫聲，也不開抽油煙機，因為太嘈，單位的對流風便可能很重要」。

私樓長者對居家安老存疑

阿毛指出香港的環境有其獨特之處，「我們是一個密集的城市，由一點到另一點需時不長，要取得資源理論上容易，但很多私樓本身是沒有服務提供的，我們從調查知道公共屋邨長者覺得自己可居家安老、有能力找到支援，然而私樓住戶對此卻是存疑的」。他們構思設計指南着眼單位、屋苑、社區幾個層面，並且不止硬件，物業管理亦是可以納入的一環。「租住或擁有私樓單位的長者不覺得NGO或公營機構提供的服務適合他們，如何讓這些服務在屋苑出現？我們就想到物業管理作『駁腳』。」朝見口晚見面，物管人員可能比不同住的家人更知道長者的變化，「如有長者每天同一時間出沒，今天卻沒出現，物管就會見到」。他指出可借鑑其他房屋類型，「如在過渡房屋，為何能建立裏面的鄰里關係、讓居民找到自己的社會資本（social capital），因為管理它們的是NGO，充當物管角色的是社工。物管其實是最需要跨專業的」。但他們強調，並不是要萬能物管，事事交到他們身上，「不能過度浪漫化，每個專業有它可做到的範圍，所以跟其他服務提供者可以協作很重要」。Rina就補充如物管可在居民有需要時，指導他們找到附近的服務單位。

而小松隊和樂齡實驗室試行的，還有與房屋供應者溝通互動，讓改變有機會發生。

在商言商 市場潛力大

對於發展商來說，推動力當然不只來自學院組織，松齡護老集團行政總裁陳業強就說明了他們從市場出發的視角。銅鑼灣新院舍有其生意脈絡。「松齡2018年在新鴻基的商場YOHO MALL已有新嘗試，名為松齡雅苑，當時新鴻基亦講求租戶質素，看中我們以服務行先，將33,000呎左右可作200多個牀位的規劃，變成68個牀位，當時在市場都有一定迴響。我們觀察到老年人口增加得來有個變化，是知識水平提高，大家對生活的追求增加，尤其mid-old（中老）、young-old（初老）累積了財富，可給他們更多選擇。」銅鑼灣院舍是延續「松齡雅苑」所屬的「尚耆‧賢居」系列，元朗院舍除了照顧行動能力較弱的長者，還開拓復康市場。「我們有專業團隊，包括護士、物理治療師、社工、職業治療師、言語治療師、醫生，如做完手術，家中沒有配套的，需要復康養好身子；或中風後是復康黃金期；或過渡護理，可提供居家與醫院中間的一個選擇。」選擇銅鑼灣設院舍，亦是看中位置近養和、聖保祿、律敦治醫院，可進一步將新院舍發展為「醫療護理衛星站」。

全齡社區大趨勢

談及令發展商投入安老服務及支持happy ageing的關鍵，他在商言商：「要認知老年化是不能逆轉，到2040年每3個人就有1個是65歲以上，潛在的客源多了很多，有那麼多需求就要有相對的供應，不然發展商賣的都不對位。我想平民百姓都會有個看法，屋苑會所永遠只有小朋友、吃喝玩樂的設施，泳池很大、遊樂場很大，為何沒專為長者、保健的設施，都值得深思，如果在屋苑範圍做得好些，就不會事無大小去看醫生。」

這就促成房屋供應者、護理業界與樂齡實驗室這樣的倡議組織合作的契機。Rina形容以往房協是「房屋實驗室」，前面提到的長者安居樂計劃試驗項目有樂頤居、彩頤居，亦有被稱為富貴長者屋的「優質生活項目」雋悅，「現在的大方向是未必只做長者屋」。阿毛續說：「尤其在香港這樣緊密的城市，谷晒所有長者住在一起，好處是資源處理容易，醫護人員不需要去不同地方，但我們與不同人交流，如醫院護理人員及社工，都覺得不應該將長者放在一起，而是在社區中安老，而非突然將他們轉到另一個機構，長者屋某程度上也是這個情况。」他們與松齡都對華懋在安達臣道主打全齡社區的「安峯」項目帶有期待，「入面照顧到不同的人，小朋友、長者、年輕家庭」。陳業強說：「在安峯是新的嘗試，在（華懋）收購我們前，我們已中了標在安峯提供健康護理的居家安老服務。」Rina稱他們亦有對安峯給予初步建築設計建議，及研究將來物業管理等服務推行健康生活態度，會在入伙後再觀察成效，讓指南可有實證研究。

期待新派護老指南面世

陳業強亦有接受小松隊邀請到屋苑作講座。「幾星期前我們才到碧濤花園，那裏切中我們想探討的一類房屋，這些大型屋苑入伙時（1991年）若是一對年輕夫婦，幾十年後仔女長大，兩口子年紀都大了。那天我們討論如何與長者住客溝通、講解認知障礙成因及症狀，物管就分享曾發現有住客在停車場找了很久都找不到自己的車，他聽完便明白或是輕度認知障礙（MCI）。物管發現到，至少可記低或跟他的家人說出情况，先做第一道防線的話，就可有很多事可以做。」他認為研究者與服務提供者可互相補足，「小松隊亦帶給我們很多洞見，如老人家去院舍前想有什麼服務、對未來安老院舍的追求是什麼」。對於將來新院舍會否與研究所合作，他說：「絕對歡迎。」

發展商可效法 協調新點子

阿毛說到學生設計方案，「有些學生留意到長者對服務是對外開放還是放在屋苑中很敏感，原來長者對是否需要付費很關心，如他們覺得泳池對外開放，因為維修費很貴，知道荷包的錢愈來愈少，就會想到這些。又或談到共享設施，長者很清楚有些不能共享，我們常常想回到六七十年代的獅子山下精神，但長者正正從那個年代走過來，都說沒辦法回到以前，再在走廊打麻雀。所以就算講社區資本，也要有新的想法。」亦有學生因應照顧者需要設計有彈性的空間，「他們想會否有空間是由兩個單位共享的，有需要時就可擴充」。

長者的真實想法與設計新念頭如何能獲發展商參考甚至採納？阿毛坦言：「我們（樂齡實驗室）作為倡議者，視乎發展商接收與否。」但他從經驗發現房協一個做法值得複製，「與房協合作時我們有個對家，是新成立負責創新的團隊，當我們要嘗試新做法時，要對原有做法有很多突破，同事可能唔想搞、唔想轉，與這個團隊裏應外合才推動到」。「若上頭好buy，到落手的經理是面對很多阻礙，既動用到他們的資源，要付出時間，結果又不確定，如果我們不知道這些，很多倡議可能被改頭換面，只變成噱頭。」Rina期望指南推出後，其他發展商見到成功例子後也會跟隨，William進一步建議將來公私營的這些試驗能有交流平台，讓經驗可以累積，就可加快向前走的腳步。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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