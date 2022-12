【明報專訊】英國電影協會(BFI)期下的雜誌Sight and Sound(SAS),每十年一度史上最佳100部電影選舉(Greatest Film of All Time),千呼萬喚,終在剛踏進12月,即公布結果,出來的電影名單,有點令人詫異。選舉分影評人和導演投票組別,分別選出兩個排名選單,影評人的那個,排首位的再不是《大國民》(1941)或《迷魂記》(1958),而是比利時女導演Chantal Akerman的《主婦日誌》(1975),那天剛好是比利時國家隊在世界盃出局,彷彿是一份補償。