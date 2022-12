【明報專訊】同屋T有訂The Irish Times,習慣將她估我會感興趣的新聞剪出來,放廚房桌上留我。起初用memo寫着「Ki」,後來省去。周六朝,總發現她已把周末副刊The Ticket抽出放桌上。The Ticket上周以電影為題,年終回顧:The Films of 2022: The Year We Went Back (sort of) to the Cinema。編輯選了50套年度好戲,10套爛戲。爛的我一套沒看過,冠軍是《侏羅紀世界》。好的看過也不多,較有興趣哪些愛爾蘭相關電影入選。