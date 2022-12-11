世盃2022：事先張揚的意外

不要一場入晒所有波

雖說摩洛哥晉級冷門，但有看比賽的沒有覺得不合理，西班牙球迷似乎沒覺得不值，覺得「抵死」的大有人在。七成多控球加上千次傳球，變成突破乏力的長時間搓傳，結果西班牙踢足120分鐘射完十二碼仍沒有把球送過入網。

我看世界盃等大賽有個理論：分組賽不需要踢得太好，大數對手往往不是好事，因為你會「一場入晒啲波」。西班牙2010年拿冠軍，第一場就是輸給瑞士的。分組賽踢得不好，發現問題然後及早調整，往往是奪標關鍵，例如2016年歐國盃的葡萄牙，在最後一場分組賽開始變陣，令防守密不透風，結果就靠防守捧盃。大賽，It's all about adjustments。

兩星期後回望，分組賽最意外的賽果是西班牙贏哥斯達黎加7比0，即是在看過其後西班牙的比賽後，你會懷疑他們當日是如何入7球的。但這場分組賽定義了所謂「死亡之組」的E組的整個賽程。西班牙大勝令日本以為可以主攻哥斯達黎加多贏一場便出線，結果反而輸波。到了最後一輪，得失球的懸殊令西班牙可以輸波也出線，哥斯達黎加知道和波一定出局，而德國則知道和西班牙拚得失球是沒有可能贏的，到了下半場已經在一個無助的狀態中。

Tiki-taka已經過時？

西班牙首仗大勝的重要性，在於誤導了安歷基和西班牙球員，覺得他們的踢法是沒有問題的。我想到的問題是：西班牙式的tiki-taka是否已經過時？不少人當然會說現在的西班牙不是tiki-taka，但我覺得安歷基還是有很多巴塞年代的tiki-taka特色和思維的，這包括長期地波搓傳轉向、用防中的洛迪打中堅，以及經常不喜歡用莫拉達打中鋒，也包括似乎沒有Plan B。起碼可以說：他覺得這樣踢才是王道。

修正一下這條問題：這種長期地波搓傳滲入的戰術，如果沒有頂級球員，在現代是否已經很容易被守死？即是巴塞如果沒有美斯、恩尼斯達、大衛韋拿等還可不可以這樣踢？曼城如果不是重金買這麼多高質中前場球員，可以5000萬鎊買合用的二閘，哥迪奧拿是不是可以稱霸？（而曼城始終還未贏過歐聯。）西班牙現在是有好球員的，但技術上並不會高出二線球隊很多，面對現代球隊強調防守紀律、常見的中後場九人的防守網，用速度體能輔助防守，快速包抄補位，球隊對防守反擊的重視，長時期的控球已經不一定是成功要訣。

不要開心得太早

贏得太多的一個不好處，是球員球隊沒有保持心理平衡。大賽到淘汰賽階段輸一場就出局（或者贏不到射12碼都會出局），所以強隊保持集中、平衡心理、經常維持某種戰戰兢兢態度非常重要。巴西對韓國入4球全隊跳了4次舞，被堅尼批評是不尊重對手。是否尊重對手我不肯定，但這樣慶祝一定有激勵對手（以及下一場的對手）的作用，原因就像NBA球星不想被人在面前飛身入樽，即所謂posterized一樣。

這種應該是預先鋪排過的慶祝表演，為了娛樂電視前的觀眾而製作的劇目，球員的注意力去了這些表演而不是專注球賽，對爭標是不利的。這樣還要連續跳4次，連本來應該幫球員把注意力回到比賽上的教練都「跳埋一份」，其實是喪失紀律，我看到已經隱隱覺得對巴西來說不是好事，球員和教練都那麼得意忘形，但這只是十六強贏了韓國而已。我只沒想到現眼報來得這麼快：四天後，這些跳舞場面和尼馬等坐地痛哭的鏡頭，形成強烈的反差。巴西球員場上的散漫和克羅地亞的堅毅亦成鮮明對比。

不要把自己看得那麼重

決賽周開始時說過這是C朗和美斯的「瑜亮時刻」的最後比併。現在可以說，這個回合的比試已經結束。美斯和C朗拿度哪一個比較偉大的問題，有人可以繼續爭論一輩子，不會輕易因2022年發生的事而轉移，但如果只計2022年世界盃這一回合的話，美斯已經完勝。

兩人在今屆的表現如何，應無損兩人的偉大，但球員青史留名的印象不光是捧多少盃，it's about how people remember you。最近似乎多了人支持阿根廷，主要是欣賞美斯那種默默耕耘為球隊付出的精神，也應該有人是為了看到美斯打敗C朗而阿根廷奪標。相反，大家見到的是缺乏表現的C朗繼續埋怨，所有環繞他的新聞都是他表現不好又不高興的新聞（你有沒有看到美斯球場外的新聞？）。我覺得最經典難看的是他要爭論對烏拉圭一仗的入球，其實是他的頭髮有碰到所以應該算是他入的。比賽已經贏了，是你射入還是隊友射入有這麼重要嗎？足球是群體競技，當你個人的ego大到這個位的時候，已經會對球隊造成妨礙了。你看美斯和莫迪歷在場上的領導能力和感染力，以及傾力以赴的態度，那才是一代球王應有的風範。

葡萄牙的珍瓏棋局

金庸小說《天龍八部》其中一個最精彩的情節，是無崖子佈下的「珍瓏棋局」，多年來眾多棋壇精英無人能破，原來奧妙是要「自填一氣」，自行殺死己方一大片白子，置之死地而後生，局面便會豁然開朗，敗部可以復活。

葡萄牙十六強大勝瑞士，對我來說是個大意外。我一直以為對着以悶死對手為志業的瑞士（也有人叫他們「睡士」），葡萄牙要苦戰才可僅勝，但結果摧枯拉朽60分鐘領先四球。球賽關鍵當然是葡萄牙沒出C朗改以小將拉莫斯打前鋒。靈活多走動的拉莫斯令葡萄牙一眾多走動找空位及快速傳送的進攻中場如班拿度施華、般奴費南迪斯和祖奧菲獵斯等容易打了很多，終輕鬆取勝。

對C朗難堪的不光是沒有了他的葡萄牙脫胎換骨，以及拉莫斯入三球，而且是很多球迷對此並不感意外。對今季有看曼聯的球迷來說，球隊不出C朗會打得更好不是秘密，這是個事先張揚的意外。和《天龍八部》中的珍瓏棋局不同的是：旁觀者一早就知道要「自填一氣」，所差只是教練有沒有勇氣放下棋子而已。

不要太早睇死人

世界盃開賽前，你告訴我克羅地亞入到八強，我覺得都應該收貨。分組賽階段我仍然覺得克羅地亞年紀偏大而後繼無人，特別是文素基治退休後沒有高質素前鋒。但他們在與日本劇戰120分鐘後4日對輕鬆贏韓國的巴西，打出今屆代表作，又入一屆四強。

這是應該要懺悔的。不要太早睇死人。早階段錯判原因之一，是忽略了摩洛哥其實是很強的球隊，和加拿大、日本都是快速跑動很多的球隊，克羅地亞應付起來有點吃力。新人除了20號20歲的「面具人」格華迪奧爾將會是世界頂級的中堅外，其餘都平平無奇。中場波索域、莫迪歷加高華錫是極出色分工清晰默契良好的組合，但完全缺乏替換（上屆有拉傑迪的），但克羅地亞整隊打出來的合作性、戰意、鬥志、中場三人互傳幫波找空位和運送皮球的能力，莫迪歷那種默默耕耘滿場奔跑永不言敗的精神，只能令你慨嘆class is permanent，和C朗有高質隊友輔助仍然諸多埋怨相映成趣。克羅地亞還有一種集體團結的堅毅，是很多球隊所無的。要懺悔的是：有部分球員太老，球隊仍然是可以走得遠的，關鍵是你要play as a team。比利時和巴西都已回家了。

文˙馬嶽

編輯•李夢茵

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