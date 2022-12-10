花式足球人波合一 創意+堅持 香港一樣有美斯

近年，香港花式足球員在國際比賽中嶄露頭角，縱然歡呼聲比足球賽少，但他們仍默默苦練，在每一招上不斷砥礪。因為花式足球對他們來說不只是一項運動，更是一種態度，一種lifestyle。

無論是昔日球星馬拉當拿、朗拿甸奴，還是現役的美斯、基斯坦奴朗拿度，都不時在比賽或訓練時大演個人技術，以身體不同部位控球，這些都是花式足球的技巧。當中一個著名花式動作around the world，就是將足球踢高後，腳在空中從內到外繞球1圈，然後在足球落地前再次踢起。隨着幾十年來不斷發展，花式足球員不斷挑戰難度，瑞典人Palle成功繞球3圈，創出花式動作Palle around the world（PATW）。

講求難度流暢度 1招練足1年

香港花式足球員馬偉澄（Tony）才23歲，但在花式足球已有9年年資。除了是香港冠軍，他更在去年憑着施展PATW，奪得Superball世界賽的Sick 3項目的銅牌，成為香港史上第一人。「評分標準第一講求難度，第二講求是否clean（流暢）。」他從2018年開始練習PATW，花足1年才做得到，縱然已在世界賽獲獎，他卻謙虛地說：「到今日我也不敢說能100%掌握得到。」

Tony靈活地用腳凌空繞球3圈，這種揮灑自如其實是用不少汗水換來的。尤其花式足球中有不少「奇特」動作，需要柔韌度和全身配合。回想初學時，他被一個靜態動作Dragon Stall難倒，「一開始練的時候不停抽筋」。那麼當時如何克服？他理所當然稱：「就是不停練習。」Tony至今仍每天風雨不改地練習，球鞋練到破洞，就用膠紙修補繼續練，為的不止是比賽、表演，也是想突破自我。「我（學第一個花式動作）試了兩天，突然有一次成功了，超級開心！過了這麼多年，感覺還是很深刻。」

同樣是香港花式足球冠軍的施寶盛（Lyson），球齡14年，旺角行人專用區「殺街」前，他曾經紅極一時，在強烈音樂節拍下表演，蒙眼做出頭部停球（Head Stall），又一邊跳繩一邊用頭「的波」，觀眾無不歡呼拍掌，更為他贏得「旺角美斯」之美譽。雖然花式足球員腳法可能媲美美斯，但其實足球和花式足球是不一樣的運動，前者為隊際比賽，有隊員、規例；後者是個人運動，花式足球的英文名為freestyle football，基本上沒有規則，更有人不斷創作出新花式。而在香港學習花式足球就更「自由」，原因大多均為無師自通。

拜YouTube為師 狂煲教學VCD

「如果真的要說一個師父，就是YouTube。」Lyson笑指，以往花式足球極為小眾，找不到教練。他初學時就連網上資源也很貧乏，為了學習更多花式，他四處尋找教材，竟然找到教學VCD，「最記得VCD一按倒帶鍵，整段影片就會從頭播放，所以把光碟都看到花了」。Lyson說香港今時今日可找到教練授課，「有人教就會學得快很多，可指出你的錯處、有什麼需要注意」。若負擔不起學費，上網學習也很方便，「教學影片多到練不完」，而且有字幕、慢動作、幾秒重播等功能，學起來更得心應手。

儘管所需空間不大，但Tony指不少地方都不准許玩花式足球，「看見足球就覺得我們會胡亂射球」，唯有蜎窿蜎罅找尋練習場地。Lyson指出，很多人以為他們毋須特別場地，其實不然，有些花式涉及滾地、倒立、翻筋斗等動作，在石地上練習會增加受傷風險。因此，他偶爾會租用體育館場地，「不過只限比賽前，因為實在很難預訂，也沒理由去炒場」；又試過租用鏡房，「花式足球始終講求美感，理論上和排舞差不多，要知道自己的姿態、動作」。

與戰友互鞭策 屢敗屢試向前衝

玩花式足球只要有一人一球就成事，但也並非時刻都孤軍作戰。Lyson和Tony兩師兄弟正因花式足球而結緣，再一起切磋交流。當要越洋比賽，波友們也會自組「香港隊」出征，Tony說：「今年8月我就跟梓禧、阿發及另外一個隊友，一起到捷克參加世界賽。」Tony和隊友們不時相約練習。這天他們在有蓋球場中練習，避開風雨，在KOLOR、RubberBand等搖滾廣東歌的襯托下，3人輪流做出花式動作，比起battle更似是互相觀摩。花式足球的自由令人又愛又恨，「有時會迷失和偷懶」，但在隊友的鞭策下，Tony以比賽為目標，不斷前進。訪問當天他正為法國Footstyle Cup比賽（Tony已於11月完成賽事，16強止步）和來年的韓國花式足球世界盃而密集訓練。

另一邊廂，Lyson沒有再在街頭表演，但仍活躍於不同活動、電視節目上表演花式足球，同時擔任教練推廣這項運動。訪問當天，他帶着愛犬薯仔走到海邊球場，「這是我唯一的休息天，但即使沒有訪問，我也會來練球」。相較以往抱持好勝的衝勁去練習，現在更反而視之為me time，非常享受，「花式足球是我生活的一部分，如果撇除它，我不會是你現在認識的施寶盛」。

花式足球是什麼？「每個人定義都不一樣，但最核心是一項運動。」Lyson稱，如果學完只想show off，可視之為雜耍表演；但若能從不斷嘗試、失敗、最終成功的練習過程中有所領悟，「它是一種態度」。Tony不約而同地說，運動、藝術、街頭賣藝等，全部都是花式足球的一部分。「甚至好老土地說是一個lifestyle，但是真的……用對待花式足球的心態去做其他事情，例如堅持、不放棄，在逆境中調整心態，找尋自處的方法。」●

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施寶盛fb：szelyson

馬偉澄ig：tonymafs

文：李欣敏

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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