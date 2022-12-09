沙發薯：考驗閱人能力的真人騷

正因為閱人是社會必要的技能，亦是每個人都有共鳴的話題，所以電視節目亦愛以它作為主題。基本上一般的偵探或罪案故事，就是要認出壞人，所謂的whodunit。最近英國的最新真人騷節目The Traitors，亦正正是以此作賣點，讓一群參賽者互相猜疑，測試「人性」。

大家在學生時代相信亦有玩過Killer這party game。遊戲規則多變，不同地區不同朋友圈子均有自己一套，但目標卻是一樣：就是要找出誰是在暗中殺害其他人的兇手。這遊戲是學生年代的長青樹，總像玩不厭。節目The Traitors基本上就是這遊戲的當代改良真人騷版：集合約20個不同年齡不同背景的參賽者，讓他們一同生活、一同完成挑戰，表面好相處事實是各人都在上演好戲，是一部既簡單又不乏深度的娛樂節目。

節目形式很簡單：節目主持英國重量級電視藝人Claudia Winkleman在節目開始時面見所有參賽者，暗中選出3個殺害其他參賽者的叛徒（tratiors）。其他人則成為信徒（faithfuls），他們的目的是要估出誰是潛伏在信徒之中的叛徒。每一集他們要合作完成不同任務，贏取更多獎金；任務完成後，3個叛徒就趁大家入睡後召開秘密會議，討論要殺哪一個參賽者。明早各人集合，才會發現哪一個人在深夜被殺；然後所有參賽者坐在一起討論並投票，決定要驅逐其中一個參賽者，希望趕走叛徒。

指控有傳染變種作用

事實是，要從約20個參賽者當中找出叛徒是比想像中困難，所以節目播放3集時，信徒連一個叛徒都找不到，被驅逐的都是無辜信徒。不過，節目好睇，不止是誰被踢走這麼簡單。最引人入勝，是看着各人互相猜疑，對一些無辜的信徒作出完全錯誤的指控；而這些指控往往有傳染變種作用，每次每一個參賽者接收後，他們都會加添自己的偏見。結果就是他們都自信以為已解開謎團，但實際就是他們都只不過在盲猜而已。

有玩過原版遊戲的，都記得這遊戲的其中一弱點是在朋友圈子中，大家總愛殺其中最受歡迎或最多嘴的一兩個，又或是大家都總愛指控他們是兇手。這節目雖然沒有這問題（因為大家都是不認識對方），但有趣的是大家都很快就對各人產生不同的印象。這些印象，他們通常解釋是透過他們的觀察，但幾多是事實？3集以來，被指控的都是無辜，而他們本身的性格、長相、種族、社會背景似乎扮演着更重要的角色，讓其他人均認為他們是叛徒。

The Traitors證明真人騷這已被玩到爛的類型只要有好設計原來仍然會work。這是個小型社會實驗，證明authenticity是如何虛幻，「帶眼識人」完全無科學根據，亦幾乎是不可能。

文：陳Damon（chandamon.com）