九龍灣工廈拜師學藝 手作精品 佳節傳情

第1站：廣彩老店 聖誕「瓷樹」中西合璧

從港鐵九龍灣站A出口出發，穿過德福廣場1期走出平台，沿戲院旁的黃金大道直行，經行人天橋至德福大廈，便算踏入「工業區」。相比起商場的熱鬧，這邊環境較清靜，有不少休憩處及公園，如零碳天地、臨福街休憩處、宏泰道休憩處等，加上貨車量較鄰近的觀塘和牛頭角少，逛起來更休閒舒適。

首站來到德福大廈對面的九龍灣工業中心，3樓隱藏着有逾90年歷史、本港碩果僅存的手繪廣彩瓷廠「粵東磁廠」，昔日連港督都是顧客。店內日常瓷器餐具和擺設琳琅滿目，負責人曹志雄分享龍和白菜圖案最受歡迎，「青花瓷藍色」則特別受外國人喜愛，臨近聖誕和農曆新年，也會加推主題瓷器及全盒應節。

這裏的彩瓷分3種：全手繪、印章加手繪，和最新的貼花移印紙技術。由於懂得前兩種技術的師傅太少，故開發貼花移印紙延續工藝。「我們將昔日的圖案製成貼花移印紙（陶瓷顏料），燒成的顏色像手繪般富層次，複雜圖案顯得工整。」師傅將貼花移印紙沾水後，貼在瓷器表面（釉面）上，刮乾水漬，與其他手繪彩瓷，放進電窰煅燒至800℃後降溫一晚，翌日取出。九龍灣店以零售為主，另外現時在旺角等地區開設廣彩工作坊，如有興趣可瀏覽官方fb。

粵東磁廠

地址：宏開道15號九龍灣工業中心3樓1至3室

fb：@yuettungchinaworks

註：周日休息

高手教砌模型 微縮街景維肖維妙

離開粵東磁廠搭升降機上9樓，可找到全新模型教室兼工具零售店「模樂堂」！甫入店，即見大批高達，但更吸睛的是各式人像、軍事模型，甚至是貨車、搬運工等維肖維妙的街頭場景，人物造型、表情、膚色栩栩如生，令人大開眼界。負責人之一兼高達模型高手Kobe分享，有感公眾對模型認識尚淺，希望能匯聚資深模型迷，開班教授不同模型製作及手塗知識，藉此推廣模型工藝。課程種類多樣，有手塗人像、高達模型、軍事人像、民用車等，設初階、中階等不同程度，每程度一般分為4堂。以高達課程為例，初階4堂分別教剪模技巧、打磨、刻線、噴色等基本工序，內容實用。

現場設工具零售店，入門至專業級畫筆、顏料、濕盤、矽膠模具及場景工具等一應俱全。另提供租場服務，分時租、日租和月租，租場人士可任意使用噴筆等工具製作模型，現場所見一眾模型迷滔滔不絕交流心得，熱情洋溢！●

模樂堂

價錢：租場可使用噴筆等工具，時租（每人$30）、日租（每人$150）及月租（包儲物櫃，每人$850起），日租和月租使用時間為中午12:00至晚上10:00

地址：宏開道15號九龍灣工業中心9樓8室

fb：@happyhobbyhk

第2站：2小時無限量DIY飾物

離開九龍灣工業中心，沿宏開道向左行至臨興街左轉，步行約4分鐘便抵達富洋工業中心。這裏可找到Beibei Collection的首飾工作坊，課程中以「無限量飾物製作坊」性價比最高，也最受歡迎。流程簡單，導師先講解工具及教導製作方法，然後參加者從耳環或手鏈的樣板揀選心儀款式，並在配件區任選配件，在2小時內自由製作耳環及手鏈，製成多少件也可帶回家。記者在10分鐘內便做好1隻耳環，比想像容易上手。樣本款式簡約易襯，若想添加更多設計元素，可額外加$50體驗滴膠製作配件及使用3D打印配件上色，大熱圖案有富士山。

Beibei Collection

地址：臨興街26號富洋工業中心5樓4室

網址：beibeicollection.com

第3站：一對一教吹製玻璃杯

做完首飾，在富洋工業中心沿臨興街向E-Max方向直走，至宏光道右轉直走，橫過啟祥道來到信和工商中心，可找到去年5月開張的爍凝工作室，是本地少見的吹玻璃工作室。創辦人阿筠曾往葡萄牙深造玻璃工藝及科學相關碩士課程，畢業後以玻璃及金屬創作，並開班教學。新手推介參與一對一教學體驗課程，學員在30分鐘內學習玻璃製作基本知識和工具用途，然後製作玻璃水杯或花瓶。「比較多人選擇做水杯，因為可試到較多技巧，如開杯口、塑形等，普遍較喜歡藍色和螺旋紋。」

阿筠示範吹製玻璃杯，先用長吹管取燒熔的玻璃液，在枱面滾動定形，沾上顏料後吹氣，令玻璃稍為脹起。第一次吹氣需較用力，難度高，導師通常會協助吹。之後再取玻璃液，以Block工具助玻璃定形，用像箝子的Jack畫線後再吹脹玻璃，利用工具塑形，並以另一支稱為「架橋」的不鏽鋼棒貼緊杯底，然後開杯口，將玻璃杯從架橋分離出來，放進降溫爐等待降溫，隔天回來再取。

提提大家，玻璃熔爐高達1300℃，玻璃液達1200℃，降溫爐亦逾500℃，現場頗熱，夏日室內環境可高達40℃，如果怕熱又想體驗，最好趁冬天試玩！

爍凝工作室

地址：啟祥道9號信和工商中心857室

網址：soekjingstudio.com

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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