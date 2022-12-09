赤柱海景聖誕大餐 酥皮乳鴿飄松露香

法籍主廚Timothé Giry說：「我來自法國南部Grillon鄉郊小鎮，星期日早上男人會打獵，小朋友就和媽媽上教堂。」聖誕期間，最常獵到鵝、乳鴿等禽鳥，這些戰利品會被炮製成聖誕佳餚與家人一起享用。他亦將其他當造又經典的食材入饌，例如帶子、生蠔及蝸牛等，Timothé設計聖誕菜單時，希望結合兒時所吃到的聖誕時令及經典食材。

菜單有頭盤、開胃菜、主菜及甜品共4道菜。頭盤推介松露生帶子薄片，將北海道帶子切成薄片，搭配紫蘇、糖漬香橙和松露片，味道清香。緊接有經典法式開胃菜，大路的可選自家製鴨肝凍，鴨肝使用波特酒和白蘭地醃上一天，混和煙熏鰻魚製成鴨肝凍，搭配無花果肉桂果醬及brioche麵包食用。若你愛吃蝸牛的，可選勃艮第蝸牛（Burgundy snails），蝸牛用蒜蓉和番荽調味，焗製後如螺肉般彈牙，伴以魚子醬提升鹹香。

主菜方面，主打威靈頓松露乳鴿，以自家製酥皮包裹松露、蘑菇、菠菜、鴨肝和乳鴿肉後烘焗，搭配松露薯蓉和鴿汁吃用，味濃而不臊。甜品則可選擇樹幹蛋糕或栗子蒙布朗。

■Terrace by LQV：Réveillon盛宴

供應日期：12月23日至2023年1月2日（午市及晚市，3天前預訂）

價錢：每位$988（另加一，大小同價）

地址：赤柱佳美道23號赤柱廣場505號舖

IG：@terracebylqv

註：另加葡萄酒，每位$450

[飲食]