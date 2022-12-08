star chic：Björk 前衛造型 提升劇場感 超越時代的時裝語言

當年香港傳媒將王菲捧上fashion icon的神枱，事實上都要歸功於她那些源自Björk的造型。王菲的水晶淚眼妝靈感源自Björk於1993推出的處女專輯Debut封套的造型照；而曾在音樂頒獎禮亮相的「菠蘿頭」髮型，則從對方Venus As a Boy歌曲MV而來，照辦煮碗搬到自己的頭上。Björk不但是真正的原創人，Björk所穿的亦並非潮流那樣簡單，而是表達自我的一種方式，甚至是一種藝術。

那年代，香港樂迷與Björk最近距離的一次接觸，相信是1996年她首度來香港舉行演唱會。在灣仔伊館的舞台上，她穿上貼身tee配短裙，腳踏波鞋，不需要誇張的舞台造型，站在米高峰前，單純憑獨特的聲線而震懾全場，把真實的一面呈現在大家眼前。快將踏入60歲的Björk，現在當然不會再以那些年的「青春少艾」打扮登上舞台，在近期舉行的世界巡迴中，她跟不同時裝設計師合作，包括Roksanda Ilincic、Iris van Herpen和川久保玲的徒弟Noir Kei Ninomiya，全是具戲劇感和如雕塑般的服飾，展現出Björk獨有的美學。而在多個造型中，Alexander McQueen的舞台服飾，卻別有效果和情懷。

McQueen操刀封套造型

要說Björk與已故設計師Lee Alexander McQueen的關係，不得不提她於1997年推出的專輯Homogenic。當時她找來McQueen創造封套造型，並向他表示：「我想被描繪成一個戰士，一個並非使用武器，而是用愛戰鬥的戰士。」聽起來很抽象，最後關頭McQueen為她創造出日本藝妓服飾與妝容，配上巨型的髮髻、長頸族的頸環，還有超長的指甲等，現在看來既是一個經典造型，而且時隔多年亦不失前衛。後來在2004年，McQueen又為她的Who Is It歌曲MV創造出一襲「鈴鐺裙」，運用他擅長處理的雕塑造型，創作出如巨型維多利亞時代圓形玻璃鐘罩的設計，整襲裙子更鑲嵌滿鈴鐺，視效強烈。

迷幻蘑菇裙 流蘇隨舞姿擺動

相距10多年後，由創意總監Sarah Burton帶領的Alexander McQueen團隊亦延續雙方的合作。在西班牙舉行的一場演唱會中，品牌為Björk度身訂製一件「迷幻蘑菇裙」（圖），裙身綴有紅、綠、黃色的蘑菇圖案刺繡，長長的流蘇隨Björk舞姿擺動，塑造舞台應有的震撼視效。其造型師Edda Gudmundsdottir亦為裙子配上出自英國設計師James Merry手筆的呈牛角形頭飾，為裙子提升劇場感，讓台上的Björk驚艷四座。

當今流行樂壇再沒有人試圖複製另一個Björk，看她穿上這件Alexander McQueen訂製的裙子，再配上誇張的配飾，讓人深深感受到她對時裝、藝術的堅持。曾擔任Lee Alexander McQueen左右手的Sarah Burton，亦彷彿把師傅McQueen帶回到Björk的身邊。

不過品牌在交到Sarah Burton的手中後，也許受到商業因素限制，獨擔大旗的她也不得不配合市場需要，如此具實驗感的設計在品牌近年的系列已變得「買少見少」。以2023春夏系列為例子，Sarah Burton站在女性角度思考女性的需求，雖然是女裝，卻從不做太過於女性的設計。像女星Taylor Russell（圖）身上西裝造型，精準的剪裁強調出硬挺的直角肩線，配搭deep V、腰間鏤空細節，塑造出率性利落的形象，為中性服飾注入性感味道，雖然漂亮好看，卻好像欠缺一份對創作視覺藝術的膽量。●

WHO: Björk

WHERE: Primavera Sound Buenos Aires

WARDROBE: Alexander McQueen

查詢：Alexander McQueen 2653 8468（K11 MUSEA店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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