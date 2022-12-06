感創航道：做功課重塑親子關係？

「感．創．做」常識科課程，讓家長積極參與學生的學習過程，功課成為重塑親子關係的媒介。例如在小一「 我的家是寶」主題，開首幾個小任務，就是要孩子主動探索家人的秘密，增加彼此的互動及聯繫。孩子要訪問爸爸媽媽自己名字的意思，找出家人的生日、喜好、本領和夢想（右圖），然後為爸爸媽媽設計及頒發獎牌，表達對家人的欣賞。孩子之後還要構思愛家小法寶，以行動向家人表達愛意。最後，更要自己籌劃感恩驚喜派對活動。

孩子洗碗做湯圓 家長驚喜

有家長在孩子的學習歷程檔案中，向孩子和教師筆錄自己的感受：「我感到驕傲，他能夠有信心地分享煮湯圓的經歷。原來他自己能洗碗，他在家未試過呢！他喜愛返學，每次回家也是笑嘻嘻的！」「好感動自己孫女親手做湯圓給我食，雖然第一粒是酸的（內藏橡皮糖），但我內心卻是甜的！其他都好有創意，內有M&M，給我十分驚喜。努力吧！好多謝學校給予孫女的學習機會。」

二年級「美好社區」主題中，孩子了解社區不同的設施後，發揮創意，建議不同點子，讓社區變得更美好。有媽媽看過孩子的建議後，在學習歷程檔案這樣對孩子說：「原來你懂得設計一個有趣又便利各界人士的社區，設計一個適合所有人的社區。非常好！希望將來有機會見到。」

當家長親身參與孩子的學習歷程，會更了解孩子需要的，不單是知識的滾存，還有建構正向的價值觀和態度，以及與人溝通協作的能力。在學習歷程檔案中，家長可以寫下對家長角色的反思，尤其在怎樣協助孩子進步。有家長曾說：「 我會多方面找機會給孩子嘗試，從而感受得或失（挫敗或成功），可以經一事長一智，也可讓孩子進步之餘，亦自行解決問題。我在旁可以支持、鼓勵、提點。」

家校同心合力 促健康成長

學校是個大家庭， 成員除了孩子和教師外，還有家長。家長在學校的角色大都比較被動——被通知學生的活動，被邀請參與家校聯誼活動、工作坊、分享會等。經濟合作暨發展組織（OECD）於2018年的「國際學生能力評量計畫」（PISA）研究中，發現父母愈積極參與孩子互動和學校活動，孩子的認知、社交和情感發展就愈好。

我們認為既然溝通是雙方面的，學校與家長都應更主動及互動。在「感．創．做」常識科課程，我們全方位深入家長參與元素的設計。這是一箭雙鵰的策略 ，一方面透過家長積極參與孩子的學習歷程來加強家校合作，另一方面軟性地推行家長教育，家長和學校共同促進孩子在學業和身心健康成長。

下一期，我們會繼續解構「感．創．做」常識科課程如何改變家長在學校的角色，讓家長和教師互信互靠。

文：何美儀（教育大同行政總監）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第426期]