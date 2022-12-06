家家有禮：炫彩星光聖誕樹下打卡

【明報專訊】聖誕節當然少不了有得玩又可以打卡的聖誕裝置，PopWalk將各期商場變成「Joy to the Town PopWalk Christmas Park 炫彩聖誕樂園」，設有5大打卡及遊樂專區，打卡熱點包括商場內有「炫彩星光聖誕樹」及「聖誕盒子疊樂趣」，充滿濃濃聖誕氣氛；戶外更有「雪花星光長廊」及「聖誕禮盒趣拍區」，其中一個聖誕禮盒趣拍區更是特意為毛孩打造，讓主子和寵物們都能夠有一個開心的聖誕。