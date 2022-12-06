家家有禮：與Melody甜蜜坐火車

【明報專訊】超萌的My Melody以全新士多啤梨糖果造型暢遊四大置富Malls，等待大家來與她合照。第一站先來到馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」，大家可以躍上小火車，在高達5米粉紅聖誕樹下的心心鏡面隧道打卡；下站到達+WOO嘉湖，換上女僕造型的My Melody在充滿甜甜味道的「馬卡龍糖果屋Café」歡迎大家；而置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」中的My Melody正坐上佈滿冬甩及士多啤梨裝飾的旋轉木馬上；來到最後一站不如飛上天空，置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」內有4米高的熱氣球，萌萌的My Melody挑戰園中最刺激的跳樓機及過山車，大家記得拍下這刺激一刻。