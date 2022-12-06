好去處：做個小地質學家 認識海島風貌 揚帆出海 了解漁民故事

文：顏燕雯

小模特兒：柏炫

海洋公園推出的「小地質學家」之旅，透過親歷其境及導賞員講解，讓參加者了解沿海景點和海洋保育知識。是次活動共有兩種，一種是歷史地貌遊，適合9至75歲人士，參加者坐橡皮艇並穿上救生衣，行程較為刺激；另一種則是適合3至75歲的海島風貌遊，乘坐帆船來回鴨脷洲，是較為輕鬆的海上學習旅程。

尋找「哥斯拉石」、海蝕洞

今次記者和小朋友體驗的便是海島風貌遊，我們從鴨脷洲碼頭出發，乘坐中式帆船「香江一號」出海，穿過避風塘後，在導賞員的介紹下認識沿途景色和特色地質風貌，而小朋友也需要完成導賞員所給的任務，包括尋找火山、頭洲的「哥斯拉石」、熨波洲一帶海蝕洞等，小朋友見到都大表驚奇，原來香港有這麼多特別的地形呢！這次小朋友更有機會從另一個角度一睹海洋公園的景色，包括從海上窺探香港富麗敦海洋公園酒店全貌，以及找尋海洋公園的抽水站，了解園內魚池的水從何而來。

除了地質學習，導賞員更會介紹傳統罾棚捕魚及香港漁民的水上生活，如他們是怎樣運用不同形狀和大小的工具去捕捉不同大小的魚，小朋友不但可以親眼見到各種捕魚工具，也了解到保護海洋生物的重要。最後小朋友更可以上甲板欣賞帆船揚帆起航的壯麗景色，是非常難得的體驗。

■INFO

小地質學家——海島風貌遊︰中式帆船

日期：即日至2023年1月2日（周六、日或公眾假期）

行程及時間：上午10:30至11:45，下午2:15至3:30、4:00至5:15（全程1小時15分鐘）

上船碼頭位置：鴨脷洲碼頭2號梯台

費用：每位$190，未滿18歲必須由家長/監護人付費陪同參加

報名：bit.ly/3ggrZMB

（不設現場購票）

[Happy PaMa 教得樂 第426期]