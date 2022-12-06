家家有禮：與公主開叢林派對

同場更會舉辦一連串精彩活動，包括聖誕手作坊、聖誕手繪和扭波活動，還有聖誕音樂匯演，齊齊普天同慶！半年一度的「筍得祭」亦會歸來，並在聖誕活動期間推出「冬日賞買就買」及「期間限定賞」，只要於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈商場電子贈券組合。

■INFO

Disney主題綠悠夢幻聖誕

日期：即日至2023年1月2日

時間：上午10:30至晚上10:00

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN

查詢：2498 8343

■送長髮公主真空保溫手斟壺

荃灣廣場送出長髮公主真空保溫手斟壺予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。有興趣的讀者請於12月9日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出「Disney主題綠悠夢幻聖誕」場景中其中一個以木雕剪影方式現身的公主。

[Happy PaMa 教得樂 第426期]