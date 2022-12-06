家家有禮：遊歷夢幻花森林

【明報專訊】大家想不想與一班小動物開心過聖誕？葵興life@KCC把童話繪本化為現實，將西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro的作品首次帶到香港，展開一場「聖誕『森』動旅程」。大家可遊歷7大夢幻花森林場景，例如與小刺蝟在森林捉迷藏、和小白熊及其他小動物在樹屋下聚會、參加小野兔的茶會、和小企鵝一起拆聖誕禮物等。