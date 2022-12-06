知多啲：氣壓差射出香蕉波

同一道理亦適用於下墜球，當球員起腳射門，並注入了令足球向上旋轉的力度，這時球上方的空氣流速較慢，下方的空氣壓力較小，令足球向下急墜。

除了馬格努斯效應外，足球軌迹還受其他因素影響，包括表面的縫線、坑紋等。一般來說，球狀或圓柱狀物體旋轉速度愈高，受到的偏轉力亦會愈大。

球速慢反而弧度大

香港理工大學航空及民航工程學系助理教授鍾思陽說，彎曲球的飛行原理可用馬格努斯效應解釋，理論上足球飛行愈快，旋轉速度愈高，所產生的馬格努斯力就會愈大，飛行弧度便可能愈大。但實際情况更為複雜，因為足球還受到自身慣性的因素左右。「當球飛行速度較快時，要改變它的飛行方向並不容易；就像我們駕駛汽車，當速度愈快，就需要愈大的轉彎半徑，否則需要減速才能入彎。」當足球減速後，球體本身旋轉速度下降會相對較慢，所以綜合考慮各種因素，弧度就會變得明顯。

C朗蝴蝶球 飄移無路捉

蝴蝶球（又稱落葉球）是另一種令守門員聞風喪膽的射門技術。若說香蕉波、下墜球是加入旋轉的射球，蝴蝶球便是接近完全不旋轉的射球；表現在飛行軌道上，香蕉波有較穩定的弧形運動路線，蝴蝶球則很飄忽，猶如蝴蝶或落葉般難以預測軌迹。即使是施射的球員也無法完全控制足球落點，因此多用於直射罰球，鮮用於邊走邊射或傳球。

皮球不旋轉 擾流多變數

蝴蝶球的特點是不帶旋轉力，鍾思陽解釋，「首先它比起帶旋轉力的射門，球速可能較高，考驗守門員反應；其次與空氣動力學有關，我們一般認為足球這個軸對稱的物體，當有氣流通過時也應該對稱，但實際上球表面的空氣流動非常不規則，所受的側向力比較隨機；足球表面的紋理及縫線也會影響這個隨機特性。另外，當足球減速後空氣流動由湍流切換為層流的過程中，氣流的隨機擾動也會變大。綜合不同因素，足球的運動方向出現無法預測的改變，所以令守門員相當頭痛」。

按同一紋理擺球 踢同一位置

要踢好蝴蝶球，必須在每次踢球前按同一紋理位置擺放足球，並盡量踢在同一位置上。有傳媒便拆解蝴蝶球專家基斯坦奴朗拿度的射門動作，發現他的右腳在助跑的最後一步必然以腳尖踏地，目的是盡快鎖緊右腳射門的姿態，精準地踢在球的同一位置；再加上足球每次的擺位都一樣，長期練習下，便較易掌握蝴蝶球的飄移範圍。