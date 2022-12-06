世盃比賽版足球 傳射更準有數計

空氣流速 影響飛行軌迹

在談足球設計之前，張欣先解釋影響足球飛行軌迹的一大因素——空氣動力學（aerodynamics），即物體在空氣中運動時所產生的各種阻力、側向力等。「雖然足球的射傳準確度與運動員的技術有最大關係，但當足球離腳後，影響它飛行軌迹的最重要因素便是空氣動力學。足球在空中飛行主要受兩方面影響，一個是重力，另一個是空氣流動所產生的力，皆影響足球的軌迹。」

他認為要解釋足球的空中運動，可以運用多種原理。首先是伯努利原理（Bernoulli's principle），「簡單來說，它說明了當空氣的流動速度愈快，壓力便愈小。因此如果空氣流經足球左右或上下兩邊的速度不一，它的飛行軌迹便會偏向流速快的一邊，而非直線飛行」。

張欣又解釋，空氣流過足球時，並不會完全貼着足球表面，而是在一定的位置後分離，「我們通常稱為流動分離，它會在足球後方形成一個壓力很低的區域，這是足球所受空氣阻力的一個主要來源。低壓區的大小，視乎當時空氣在足球表面流動的狀態是屬於層流（laminar flow）還是湍流（turbulent flow）」。在速度比較低的時候，空氣流動較有規則，分為一層一層，之間不會互相干擾，因而稱為層流；相反速度較高，或者存在表面擾動時，空氣流動就會變成較混亂及捲動的狀態，稱為湍流。「空氣動力學中有一個重要參數『雷諾數』（Reynolds number），可用於解釋當球體速度超過某一個臨界值，球表面的流動狀况會發生明顯改變，從有序的層流變成無序的湍流。相應的，流動分離點會往後移動，造成球後方的分離區域減少，阻力亦會隨之下降。」

要分析兩個版本世界盃足球在空氣動力學上的差別，張欣建議在科大空氣動力學和聲學實驗中心的低速風洞實驗室做測試，以量度在不同速度下足球的空氣動力學性能，「在風洞實驗中，我們可以在足球的表面黏貼一些纖維來觀察，氣流速度比較低的時候，可看出這些纖維擺動的方向比較一致，代表空氣流動處於層流狀態；當速度升高，纖維的擺動就變得雜亂無章，代表正受到湍流影響」。

比賽版阻力變化平緩 準確控傳

足球周圍空氣流動狀態還可以通過煙流測試來顯示。風速較低時，空氣流動幾乎在足球的中央位置便開始分離；當風速增加，煙流在經過足球的中間點後仍會貼着球面移動，並在稍後位置才分離。先後測試過比賽版及普通版世界盃足球後，科大機械及航空航天工程學系研究助理教授周朋認為，「雖然我們看到比賽版足球的表面有很多結構，包括有較少的縫合坑紋及壓印紋理，但實際上，比賽版足球的空氣阻力與普通版在很多情况下分別不算明顯。」比賽版足球的球速不會與普通版足球有明顯差別。

不過他補充，比賽版足球的設計並非無用，實試中發現在大多數速度下，比賽版足球受到的隨機側向力都較普通版小，因此飛行路線不易改變。另一方面，在流動狀態發生改變的臨界速度區間內，比賽版足球的阻力變化都較普通版平緩。這些特點讓球員在長傳或遠射時，更準確控制傳球及射門位置。

文：周群雄

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

世界盃足球空氣動力實驗bit.ly/3B9pF1v