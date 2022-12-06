90後環遊世界10年 炮製fusion菜記遊歷

別小看90後的鄭俊逸（Yat），在香港土生土長，當其他小朋友沉迷卡通、模型玩具時，他就站在廚房門口望住媽媽煮飯做菜。8歲已模仿電視烹飪節目，煮出家常菜給家人吃，可謂無師自通。專上院校畢業後先到澳洲的餐廳工作，再到法國廚藝學校藍帶國際進修1年法國菜。學成後到阿聯酋實習，其間認識了厄瓜多爾籍同學，受邀到厄瓜多爾北部山區Intag工作，跟當地人一同利用在地食材研發新食譜，繼後還浪遊南美多個國家，又曾在法國旅居工作……前後10年，環遊世界，見盡吃盡不同國家的美食。憑着天賦的敏感觸覺，每次吃到當地菜式及新食材，腦中就會自動將之歸類，並依據其性質味道，搭配新的烹煮方法。久而久之，滿腦都是新點子，他亦躍躍欲試自己的手藝。於是決定回港開設屬於自己的餐廳。

不一樣麻婆豆腐 蓮藕炸片蘸豆泥

小店選址清靜的中半山，共有兩層，內內外外的牆壁都繪上金翅雀的壁畫，氣氛優雅。翻開餐單，款式不多，5款前菜、4款主菜、3款甜品，僅此而已。屬share portion，三五知己來的話，隨時可以試勻全部菜式。菜式看似很簡單，但其實全是主廚根據過去的遊歷，悉心配搭而成，彷彿每道菜都有一個故事。以Mapo Tofu為例，名為豆腐，其實是黃豆泥。靈感來自阿聯酋實習時，看見當地人每餐都以比得包蘸鷹嘴豆沾醬（hummus）來吃，於是就想出以製作中東沾醬的方式，用黃豆代替鷹嘴豆，加入檸檬汁和橄欖油；並以四川香辣醬炒香雜菌碎來呼應麻婆豆腐的做法。吃時以炸得脆口的蓮藕片取代比得包，豆泥綿滑，與冶味的沾醬非常夾，加上脆卜卜的藕片，是很好的下酒菜。

秋冬限定 法式蒙古羊腩慕絲卷

Yat遍遊世界，或者你會以為這裏的食材一定稀奇古怪，那就錯了。「食材我會選擇就近的供應商，台灣白鱔、湛江的冰鮮雞、本地的馬友與大蜆等，我覺得一來比較環保，二來品質會更為新鮮。」Yat解釋自己的烹飪理念，像是Lamb Belly Roulade就是秋冬限定菜，選用羶味較重的蒙古黑草羊腩，一半先燜熟切粒，另一半打碎炮製成羊肉慕絲，用慕絲將羊肉粒捲起，製成法國菜中常見的roulade（肉卷）；加入中東香料、提子乾等，配紅燈籠椒製成的果醬泥及皇帝菜，就成了混合中東、法國口味的fusion羊腩卷。吃起來，香軟腍滑，羊香濃郁，非常特別。每道菜的配搭背後都有很多考慮，故事太多，餐牌也裝不下，想知道多一點，來吃飯時不妨和Yat多點交流，吃起來，一定更加滋味。

■Goldfinch

地址：中環善慶街2號地舖及閣樓

查詢：9762 7528

註：逢周一休息

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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