九州追楓最後召集！ 自駕佐賀長崎 絕景紅葉狩

●第1站：環境藝術之森

深山庭園賞最後楓景

風花雪月從來不能倉卒，九州紅葉美景大多藏在深山，絕讚美景不比京都遜色，值得花時間去發掘這個赤紅金黃的異色世界。下機後先在福岡待一晚，翌日大清早駕車出發，先由福岡到佐賀，再到長崎。路程最長一段也不過兩個小時就能到達，既可享受自駕樂趣，又不怕坐到腰痠背痛。

提到佐賀賞楓勝地，最出名當算是武雄市御船山樂園；但在佐賀唐津市深山中，還有個鮮為人知、比御船山更有睇頭的環境藝術之森！這座位於作禮山深處的森林佔地約18萬平方米，整個山頭種植了超過200種共1萬棵的楓樹，每年入秋，風一吹，壯闊的森林被灑上了深紅、金黃及墨綠，繽紛色彩層層遞進，美不勝收。

美景得來不易，全賴日本庭園造園師鶴田正明耗費幾十年歲月，親手在境內打造出小橋流水、園林步道的庭園造景。鶴田正明建園的初心，源於17歲次子的猝死，他有感生命無常，認為人類最需要的不外乎是新鮮空氣，於是他決定建造一個未被破壞、讓大家可以呼吸新鮮空氣的森林，療癒身心。

後山漫步路線眾多，時間不夠可先到入口處的「風遊山莊」，由百年古民宅改建而成，一木一柱與自然共生。面向庭園湖光山色的榻榻米大廳，特別放置了一張巨大的黑漆木桌，有如一面夢幻的鏡面，把窗外庭園火染楓紅的倒映無限延伸，比京都琉璃光院更為震撼！雖然日前環境藝術之森剛宣布今季的秋色已完結，但大家現在仍可進場欣賞最後的楓景，之後的冬日白茫雪景同樣精彩。

■環境藝術之森

地址：佐賀縣唐津市嚴木町平之667

網址：morisaga.com

前往方法：從福岡自駕前往約1.5小時、長崎縣佐世保市自駕前往約1小時

●第2站：有田大公孫樹

千年「巨傘」金黃壯麗

離開環境藝術之森，沿着風光明媚的山路慢駛，沿途楓葉處處，不用1小時就來到日本瓷器的主要發源地有田古鎮。在傳統的漆喰塗「町家」林立的有田町內山地區，慢慢欣賞細緻的有田燒瓷器，尤其是1894年創業、日本皇室御用的「深川製磁」。在這個小鎮，更可以捕捉到金黃銀杏的黃葉身影！

被指定為國家天然紀念物、位於泉山弁財天神社境內的「有田大公孫樹」，是當地有名的秋色景點。同行日本友人指，銀杏樹又稱公孫樹，大抵是銀杏由種植到結果最少20年，「公種而孫得食」而得名。在有田大街駕着車找路，還未鑽進小巷，已隱約看到10層樓高的千年古木。遠觀已夠壯麗，站在樹底更不得了，整個金黃色的樹冠往東西延伸，抬頭看有如一把閃閃發亮的金黃巨傘，風吹葉飄，小路被鋪成金黃地氈一樣，與旁邊百年町屋的赤色紅葉，構成絕美靚景，再誇張的網絡「照騙」也及不上現場親眼看真身來得壯觀。

■有田町內山地區

地址：佐賀縣西松浦郡有田町內山附近

網址：www.town.arita.lg.jp/main/832.html

前往方法：從福岡自駕前往約1.5小時、長崎縣佐世保市自駕前往約32分鐘

■有田大公孫樹（銀杏樹）

地址：佐賀縣西松浦郡有田町泉山1丁目524-2

網址：bit.ly/3h464Jh

■深川製磁（本店）

地址：佐賀縣西松浦郡有田町幸平1-1-8

網址：www.fukagawa-seiji.co.jp

●第3站：長崎川內峠

投入芒草原 歎零死角美景

九州地大物博，看秋色除了紅葉及銀杏之外，大家絕不可錯過日本人大愛的芒草。離開了佐賀，來到長崎縣西海國立公園，絕不能錯過被評選為日本百名道的兜風路線「川內峠」。它不但是當地人看日落追星河的熱門地，當中還有一片達30萬平方米的芒草原！

沿着九曲十三彎的山路行駛，兩旁夾道的金黃色芒草早已列陣恭迎。即使再累也要下車，拾級登上標高267米的展望台，整個山頭長滿比人更高的芒草，一望無際的金黃色隨風搖曳，在藍天白雲映照下顯得非常浪漫！零死角的山頂可360度盡看玄界灘、九十九島的絕景，在芒草的映襯下，無論任何角度都能拍到打卡照。

■川內峠

地址：長崎縣平戶市大野町

網址：bit.ly/3iBJcS2

前往方法：從福岡自駕前往約2小時、長崎縣佐世保市自駕前往約1小時

●同場加映：長崎波佐見

倒吊乾花園盡情打卡

除了紅葉銀杏芒草原，若貪心地想看點不一樣，途中還可加插前往長崎波佐見的花店「西海園芸 花西海」。老實說，一開始是被設計獨特的建築吸引而來，茅葺屋頂跟白川鄉合掌屋相若，被芒草包圍的店家後園還種有紅葉，景致多變。愛花之人可走入店內的乾花溫室，天花倒吊着密密麻麻色彩繽紛的乾花，被滿滿花朵包圍，正中浪漫少女心。難得花店表明歡迎大家來打卡，那就老實不客氣拍到夠為止。

■西海園芸 花西海（波佐見店）

地址：長崎縣東彼杵郡波佐見町折敷瀬鄉1661

網址：saikaiengei.co.jp

前往方法：從福岡自駕前往約1.5小時、長崎縣佐世保市自駕前往約26分鐘

■日本旅遊錦囊

˙證件要求：

持半年有效期特區護照，免簽證留日90天

˙入境防疫要求：

已打3劑疫苗（包括科興或復必泰）毋須核酸檢測；否則須提交出發前72小時內指定機構發出的PCR核酸檢測結果

˙入境所需文件：

以日本Visit Japan Web提交入境審查表格及申報等入境文件，網址：bit.ly/3gs9Ko5

˙機票資料：

香港快運12月香港往返福岡，來回票價$3140起，網址：bit.ly/3gvm3A0

˙防疫貼士：

1. 買旅遊保險時，要查看是否包括感染新冠賠償，一旦確診延誤行程，可申請賠償

2. 日本政府沒有硬性規定要戴口罩，但在人多的室內地方，例如新幹線或商場內，當局仍建議佩戴

3. 懷疑確診怎辦：當局建議旅客先聯絡「就診•諮詢中心」，類似香港的政府指定診所，在各地均有設立（www.c19.mhlw.go.jp/area-ct.html）。旅客可聯絡日本政府觀光局（JNTO）為訪日旅客設立的24小時緊急聯絡熱線：050 3816 2787

˙回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

■INFO

租車：

日本租車公司眾多，較多分店的包括Toyota Rent a Car、Nippon Rent-A-Car及ORIX Rent-A-Car等，日租8580日圓（約500港元）起

西九州自駕資訊：

bit.ly/3Ura3NX

文：Onki

編輯：梁小玲

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