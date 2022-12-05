澤星寄語：革新課程 與時並進守護民康

要培育德才兼備的仁醫，當然需要吸納優秀的學生；而優秀的學生，不會局限在某個背景或階層。港大醫學院注重的是，讓每個學生都得到均等的機會，在個人和專業發展上發揮所長。早前與參加2016年首屆增潤學年、今屆醫科畢業生聊天，對他們能夠計劃自己第3年的學習，並從中獲益而感到十分欣慰。有完成增插學位的學生表示，在海外的臨牀學習體驗啟發她對醫患關係的看法；在世衛辦事處擔任實習生的學生，學會了用宏觀角度看公共醫療政策；另有參與人道工作的學生，則體會到以同理心待人的重要。我很高興學生都對增潤學年給予好評，亦已在醫科以外的課程加入增潤元素，希望培育出關心世界、具同理心的醫護專才。

上期提及擬於2024年推行的140+ CORE課程，作為內外全科醫學士課程的主要骨幹，就是讓學生在日常（Common）的一般（Ordinary）臨牀環境中實習，以獲取相關（Relevant）知識、技能和實踐方法，學習具有專業能力及醫德的行醫要訣（Essential）。重點是透過加強臨牀醫學學院和生物醫學學院之間的合作，把臨牀實習前後的課程更暢順地銜接。同時，我們也會適時整合「問題導向學習」（problem-based learning）教材中的病例，確保學生所學切合當下的臨牀需要。臨牀實習表現的評核亦將更注重情境判斷和實踐能力，着眼於學生在工作場所的持續表現。對於一些渴望接受更大挑戰的學生，我們也會提供進階課程，讓他們充分發揮潛能。

為實習生配備「明日聽診器」

隨着科技進步，醫學院將繼續加快新科技的應用。最近我們榮獲譚兆慈善基金慷慨捐助，為每名五、六年級實習醫科生配備一部便攜式即時診斷超聲波儀器。有六年級醫科生表示，這個項目既可讓他們熟習使用這個「明日的聽診器」，更可為病人即時診斷及解說病况，消除他們的疑慮，極具意義。

因應社會及疾病的變化，醫學院的學生和研究員都需要接觸更多病人和案例。港大醫學院最近與養和醫院制定了臨牀醫護聯合培訓計劃，在臨牀服務、教學和研究方面加強合作，為學生、有志接受專科培訓的醫護人員和研究員，提供更廣闊的學習與研究平台。我十分感謝同事不懈的努力，推動各項課程改革和發展，讓學生學習更有效率，體驗更愉快。只有這樣不斷求進，我們才不負港大醫學院培育優秀、專業的下一代醫護人才，守護民康的使命。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉澤星（港大醫學院院長）