養生帖：「沙漠人參」肉蓯蓉 補而不峻

寄生植物 主要分佈新疆、內蒙古

肉蓯蓉雖然是一味補藥，卻補而不峻，因此有從容之號，體現其「從容」、「和緩」的特性；又由於它生長於沙漠，因而有沙漠人參之稱。

肉蓯蓉主要分佈於新疆和內蒙古，是一種寄生植物，寄主是梭梭或紅柳，都是固沙植物，可以發揮綠化沙漠的作用。我有一個朋友專注研究肉蓯蓉30餘年，攻克了在沙漠大面積人工栽種肉蓯蓉的難關，不但解決中藥材資源短缺的難題，也為當地帶來可觀的經濟收入，兼為固沙綠化改善環境做出了巨大貢獻。種植600餘萬畝肉蓯蓉，把4000萬平方公里的沙漠變成綠洲，打造500億人民幣肉蓯蓉產業，榮獲全國脫貧攻堅獎。

補腎陽 益精血 潤腸通便

肉蓯蓉有補腎陽、益精血、潤腸通便功效，可用於腎陽不足、精血虧虛的陽痿，還有腰痛、不孕及老人腸燥便秘。它也藥食同源，可以在日常飲食加以應用。下面介紹藥膳肉蓯蓉羊腩煲，肉蓯蓉與羊腩同食可補腎益精，溫陽散寒，潤燥滑腸，可緩解腰膝痠軟，畏寒肢冷等。

■肉蓯蓉羊腩煲

材料：

羊腩250g、肉蓯蓉20g、香料（肉桂5g、花椒20粒、八角3粒）、生薑5片、京葱半條

調味料：

食鹽、紹酒適量

做法：

1.羊腩切塊，汆水

2.將羊腩、肉蓯蓉、香料（香料可放入魚袋中）、生薑、適量紹酒和水放入砂鍋中，大火煮沸後轉小火，撇去浮沫，煲30分鐘。放入切段京葱，繼續煲至羊腩爛熟，加入適量食鹽調味即可

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文：劉玉萍（香港大學專業進修學院高級課程主任）