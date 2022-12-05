便秘+皮疹 確診傷寒

40歲黃小姐發燒多個星期，同時有便秘；腹部曾出現淺紅色皮疹，數天後自然消散。驗血發現傷寒凝集測試（Widal test）呈陽性反應，血液種菌見傷寒沙門氏菌（Salmonella typhi）；確診傷寒症（typhoid fever），接受抗生素治療後，順利康復。

40歲李先生發燒4個星期，有夜汗，有乾咳但無痰，肺部電腦掃描顯示左肺上葉有病灶，懷疑肺部受結核菌感染（pulmonary tuberculosis）。李先生接受肺氣管內視鏡檢查，取痰液檢查；聚合酶鏈反應（polymerase chain reaction）發現結核菌基因，確診肺結核病。李先生接受藥物治療後，順利康復。

腳腫蛋白尿 患紅斑狼瘡

20歲的志明發燒個多月，有夜汗；服退燒藥後溫度稍退，病情反覆，時好時壞。正電子電腦掃描顯示兩肺之間縱膈（mediastinum）位置，有8厘米直徑腫瘤，活組織檢查確診何傑金氏淋巴癌（Hodgkin lymphoma），正電子掃描顯示淋巴癌已擴散至其他多處淋巴結，幸好骨髓未見癌細胞。志明接受6個月藥物治療，標靶加化療；過程順利，治癒機會高。

40歲張太近月持續有低燒，雙腳水腫；小便檢查發現嚴重蛋白尿（proteinuria），每天超過3克。驗血顯示腎功能受損，最終確診系統性紅斑狼瘡（systemic lupus erythematosus），屬自體免疫系統疾病。張太需要盡快接受治療，防止腎臟功能進一步惡化。

58歲何先生身體近月反覆低燒，沒有其他病徵。腹部超音波檢查及電腦掃描皆顯示左腎有3厘米腫瘤，最終確診腎癌（renal cell carcinoma），幸好未有擴散迹象；何先生馬上接受手術切除腫瘤，順利康復。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）