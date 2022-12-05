90後帶老友記走入網絡世界

【明報專訊】阿華這個90後，對着媽媽輩教學時不會嫌煩悶，更不時把范太逗樂，二人相處不見代溝。皆因阿華與大專同學成立社企KOElderly，培訓長者KOL，又到長者中心教班，時時與長者溝通。阿華說：「起初KOElderly只是一份功課，他跟同學到屋邨訪問長者，發現很多長者退休後，生活百無聊賴，有些每天坐公園、等孫仔放學，所以想了很久，有什麼可以幫助生活無聊的長者呢？」遂想把他們帶到網絡世界，學了新科技，令生活更方便，如用電子地圖取代紙本地圖，亦能令他們找到更多娛樂，生活變得不再沉悶，學埋拍片，生活更豐富，再以生命影響生命，啟發更多長者，「不再有藉口說自己老，就做不到這，做不到那」！
阿華說，長者不止需要健康、護理，也需要娛樂。很多人以為長者與新科技距離很遙遠，但他接觸很多長者都有用facebook和YouTube，開班時又發現，長者對着電子器材，一開始可能慢熱，會擔心如何操作，但很多都願意嘗試，只要能克服對鏡頭的恐懼，再加上一些幕前技巧，長者當KOL不是夢！KOElderly目前有10名KOL，各有所長，「有一個擅長攝影，又有一個是欖球球證，好跑得，勁過我；另外，最活躍的阿Ben，在香港發掘到連年輕人也沒有去過的地方」。