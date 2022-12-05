90後帶老友記走入網絡世界

阿華說，長者不止需要健康、護理，也需要娛樂。很多人以為長者與新科技距離很遙遠，但他接觸很多長者都有用facebook和YouTube，開班時又發現，長者對着電子器材，一開始可能慢熱，會擔心如何操作，但很多都願意嘗試，只要能克服對鏡頭的恐懼，再加上一些幕前技巧，長者當KOL不是夢！KOElderly目前有10名KOL，各有所長，「有一個擅長攝影，又有一個是欖球球證，好跑得，勁過我；另外，最活躍的阿Ben，在香港發掘到連年輕人也沒有去過的地方」。

[超班實習生]