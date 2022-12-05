范太跳出舒適區分享「煮」意 廚神由零開始學做YouTuber

雖說網絡世界是年輕人主場，但一班老友記勝在閱歷豐富、技能多樣，有很多精彩事可以分享，趕上網紅大潮。

廚藝一流的范陸佩雯（范太）擔任今期「超班實習生」，學拍片做YouTuber，挑戰當煮食界KOL。范太平時在廚房揸起鑊鏟自信滿滿，今次要同時兼顧拍攝、鏡頭擺位、燈光明暗，還要設計開場白……在電子世界是一張「白紙」的她不諱言「有難度」，但也大讚好玩！

（註：受訪者按拍攝需要暫除口罩）

2015年，50多歲的家庭主婦范太衝出comfort zone，先後在西灣河、元朗開設小店「范湯皇」，供應住家飯，引來各方老饕捧場，還請她開班教授烹飪秘訣。可惜餐廳在疫情下結業，現在她於朗屏開食材店「范太Mrs Fan」，繼續分享美食。

點開「范太Mrs Fan」的facebook和IG，都是自家製食物的照片，有粘米糉、韭菜水餃，還有她最自豪的臘馬友。貼文頻率不算密，記者以為是她「自力更新」，邀約她學拍片時她亦一口答應，沒想到范太卻說：「我對電子世界很弱，facebook和IG是客人或女兒忍不住幫我更新的，他們覺得：『為什麼你有這麼多美食卻分享不到給人？我幫你搞啦！』」

范太早有拍片念頭卻無從入手，對今次一日YouTuber的挑戰躍躍欲試，教煮拿手菜黑毛豬豬油撈飯，「我50多歲才開范湯皇，現在仍有能力挑戰新事物」！

■一日YouTuber挑戰

1.硬件操作

調腳架裝手機

打燈補光

「一個鏡頭影自己，另外一個影食物，兩部電話就可做到。」為長者提供KOL培訓的社企「KOElderly」創辦人張家華（阿華），今次教范太用手機拍片。

拍攝前，他先拿出自拍燈連腳架，開燈後范太面色頓時變得明亮，「打燈可以為臉部補光，讓影像更立體」，邊說邊示範如何打開腳架，然後着范太重做一次。

范太邊做邊念着，「我對電子世界是空白」，阿華即說：「我幫你填滿它！」得到鼓勵後，范太一步步調高腳架、裝上自拍燈、插電，還學懂調節黃光白光照亮自己；然後再學如何把手機安裝在腳架上，成功通過第一關！

2.構思內容

精簡開場白

最緊要賣關子

范太不時開班教授烹飪，算是健談，對着鏡頭說話自然無難度吧！

「YouTube的世界爭分奪秒，頭幾秒很關鍵，如果開場白講得不夠好，觀眾就會去看其他影片。」阿華教范太構思開場白，她先試一次，從食材說到製作秘訣，結果講了逾1分鐘。阿華指開場白要精簡，還要「賣關子」，這樣才能讓觀眾有意欲看下去。

於是，他們一起度稿，范太怕忘記，要寫「貓紙」貼在腳架上，阿華提醒，「別寫完整句子，盡量寫重點，逐字讀稿會不自然」。范太邊說邊試，與阿華一起研究開場白的內容、語氣、眼神，最終以「三好」包裝菜式特點——肉好、米好、豬油好，「這是gimmick，讓觀眾繼續想知道有哪3個好，令到主題更突出」！

3.拍攝技巧

學構圖運鏡

度好開場白，就準備「戲肉」——學習拍攝煮食影片的技巧。「把手提電話打橫來拍攝，比例會好一點。」阿華教路，拍攝時開啟屏幕格線，畫面就會出現「井字」，方便用三分法構圖。

他手把手教范太運鏡，在roll機前想好動線，先拍一款食材，再pan（水平運鏡）過去拍不同食材，慢慢拉遠，最後畫面上可看到所有食材。之後范太自己嘗試拍攝，阿華稱讚她構圖、運鏡也不錯，但畫面的水平傾斜了，建議雙手拿手機，用食指和拇指拿着手機四角，移動鏡頭時就會更平穩。

4.實戰

又煮又拍

「錯誤示範」

「我們開始煮啦！」范太拍過不少煮食教學片，不過以往她只負責揸刀揸鑊鏟，今日首次揸起手機拍攝，顯然有些緊張。

同時兼顧煮食和拍攝，結果出了亂子。范太忘記煉豬油前要先將豬板油汆水，結果炸出渾濁的豬油，她當然不收貨，要重新再做。阿華就靈機一動，提議范太片中加入「錯誤示範」，向觀眾講解汆水的重要，增加煮食貼士。

「好香！未食已聞到香味。豬肉唔韌又好入味……」阿華跟范太一起試食新鮮熱辣的黑毛豬豬油燴飯，為短片拍攝結尾，「如果大家喜歡這個影片，記得like and share」！范太爆肚接着說：「這是我第一次學做，有做得不好的地方請多多包容。」

後記：

one-man band有難度！

忙了5小時，由早上9時拍至下午2時，由3號風球拍至8號風球，范太學揸機又下廚又度稿，任務完成後，還擔心大伙兒沒地方開飯，嚷着要為大家準備午餐，立即洗菜、煎魚、炒蛋、冲茶，活力滿滿。她興奮地說：「我覺得今次親手拍片很特別，感覺很好，學到怎樣說話、怎樣操控鏡頭……怎樣可以向觀眾表達得更容易、更舒服，是需要思考、需要學問。」以往受訪拍煮食片，背後有記者攝影師打點一切，她只要專注下廚就可以；今次身兼數職，顧及的事情變多，她坦言不容易。

「one-man band或有難度，始終一下廚就難以同時拿起手機拍片。」但她仍躍躍欲試，更主動出擊，游說阿華幫她拍片，「他的教學很好，有90分，（為何扣掉10分？）如果他之後再來幫我拍片，就100分滿分」！

「我以前不太認識網絡世界，覺得有麝自然香，但去年做了一個訪問，介紹了我的店舖，有客人從沙田來元朗找我。」這令范太清楚知道網絡世界的威力，她希望透過拍片，分享更多煮食竅門，將自己的手藝傳承下去。

導師的話

願嘗試新事物 「愈開愈順」

「她（范太）是很active、很願意嘗試新事物的人。雖然起初對着鏡頭很尷尬、不知所措，但是好像一架車一樣，愈開愈順。」阿華指范太對着鏡頭做開場白時不太流暢，有些少氣餒和焦急，但她並沒放棄，願意不斷嘗試，還不停反省自己做得不好的地方，是很值得學習的好心態，「總括而言我覺得這個學生很good」！

■挑戰檔案2

實習生：范陸佩雯

年齡：63歲

專長：下廚

蒐羅優質食材

分享美食

■新挑戰：

YouTuber

■金句：

「我做得不好你們要立刻講，不好就改，我不怕改！」

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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■有片睇

范陸佩雯

一日YouTuber挑戰

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Fan Dining：

黑毛豬豬油撈飯

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[超班實習生]