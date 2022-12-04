未來城市：森林村落復興 梅子林為鄉郊未來探路

「黃牛壁畫」成轉捩點

阿史（史嘉茵）早一步入村，待記者踏進老屋，便拿出幾壺親手泡製的黑糖檸檬茶來招待。她現為沙頭角文化生態協會的項目主任，協會在2019年主辦「天、地、人」計劃，香港大學公民社會與治理研究中心高級項目主任梁兆謙（Ryan）形容壁畫是重要的轉捩點，港大團隊2013年開始在荔枝窩展開村落復育工作，「梅子林的幾幅壁畫吸引人留意到這個地方，有人行山到該處打卡，慢慢活躍起來」，團隊於是從去年年頭起主辦「森林村落：梅子林及蛤塘永續鄉村計劃」，與村民及沙頭角文化生態協會等單位合作。這裏的梯田自七、八十年代荒廢至今，成了一級又一級的林蔭，如何能令往日人與自然交融的景象復現？

站在荔枝窩的涼亭，Ryan介紹：「梅子林與蛤塘兩村在半山，大概海拔100至120米之間，這幾條村都屬於同一村約『慶春約』。村約就如村落之間一個聯盟，沙頭角有十個約，慶春約是第九約，共七條村，荔枝窩、梅子林、蛤塘、小灘、三椏村、牛屎湖、鎖羅盆。」在山腳的荔枝窩，「空間較大，是村約入面的活動中心」，至於山上的梅子林村由曾姓客家人建立，「最鼎盛時有16戶近百村民，後來逐漸離村，最後一個村民1980年代仍在，後來都離開了」。但慶春約十年一次的打醮，令村民聯繫未散，熱心人就為舊屋復修，而現時每星期都有村民及義工回村，「每次回來有十多廿人，可能七八個是村民，十個是義工這樣，整個群體有三四十人，我們簡稱『梅子林之友』」。

阿史說梅子林打開了另一個可能性，「我們常覺得要有村民居住才是一條村，但它可以是一個社區空間，容納更多人，有村民做建設、其他義工和組織合作令村內環境吸引到外人來使用，話畀人聽，沒錯，村是屬於某一姓的人，但他們願意開放這空間、建設這地方，讓人來感受村落文化及自然環境」。Ryan說要復育的是「文化景觀」，「人的聚落與附近天然環境有互動，生活互相依附」，入村一年多，他們如何重現這個森林村落的獨特之處？

林中活動

A. 梯田不再種米，種咖啡

走在林間，Ryan指指一棵矮矮的植物，「這是咖啡」。他展示一張60年代的舊照，「能看到稻米田，間中有些地方種菜，從航拍照會看到1980年代開始有樹長出」，田地荒廢後長成樹林，形成另一片生境。「我們想重新種植，但不想把樹全部斬去，因為會對環境產生影響，所以選擇適合在樹蔭下種的作物，在荔枝窩有種咖啡的經驗，亦在梅子林試試。咖啡品質與種植的海拔高度有些關係，荔枝窩海拔低，我們就種一樣的品種作比較。」溪澗旁亦見紫色小花，透露了另一種生機，「馬藍通常近水邊，下面河邊也有開花，我們就在近河的一級也繁殖多些」。馬藍是藍染的植物材料，團隊就計劃在本月尾的「森活節」加入天然染體驗活動。

B. 取之自然，砌石級造營地

我們步上石級，見三四名義工身水身汗抬大石，原來腳下的山林步道就是他們的成果。「我們搬石搬了個半小時，一日平均砌到四級，要花很多時間打石」，資深手作步道義工蕭興和（Ivan）帶領新手「開路」。他說製作步道的原則是不傷環境，「因為這邊想造一個營區，長時間使用，就不會選擇砌木級，因為木易爛，用兩年左右會霉，用石造是辛苦些，但較耐用」。石從何來？「河牀的石不取，或藏得很深的石也不取，避免造成水土流失，我們只取裸露出來或容易搬走的，又或村民不要的廢料」。令大石可以穩住不會搖搖晃晃的方法，也靠自然力量，先挖坑埋石，讓石露出4至6吋高，即適合人踏步的高度，再在下方攝入細石，「落雨時因石與石之間有罅，水可滲下去，泥土也會被帶下去把洞填上，像天然漿糊，時間久了就會愈發穩固，與石屎路不疏水不同」。

C. 牛路過會嚼草的蝴蝶園

因在荔枝窩觀察到蝴蝶多樣性高，資深樹藝師劉文忠（Leon）亦在梅子林和蛤塘設立蝴蝶園區，「如一般6至10月是斑蝶的遷飛季節、12月有個蝴蝶谷現象，我們就種這附近都有的娃兒藤，也發覺牠經過產卵」。但他說亦有困難，「這個環境明顯的天敵是胡蜂，牠們是食肉的，會食蟲，有十條也食晒為止。這邊的牛也喜歡食薏苡的果實，咬一啖就走，搭了竹棚也沒用」。Leon認為設立蝴蝶園需時約兩年，「第一年是試種不同植物，第二年知道哪些植物可讓蝴蝶產卵（再調整），這邊情况不是很穩定，也可用第三年試」。

需村民投入 溝通了解價值觀

種咖啡、養蝴蝶、設營地，Ryan解釋這全盤計劃所為何事。項目申請了政府的鄉郊保育資助計劃，現時33個項目共分四大範疇，此項目屬於「自然保育管理協議」，批出項目還包括荔枝窩、沙羅洞、塱原河上鄉等地方，「即政府資助我們去保育私人土地」。雖說是自然保育，但人的元素很重要，「我們接觸到村民，還要得到他們的認同，甚至令他們投入這件事，是要一步一步來」。他不諱言項目初展開時，「其中一個重點是自然保育，有村民會覺得山山水水周圍都係，不覺得是什麼一回事，或覺得很多雜樹生滿梯田，最好同我剷晒佢，開番啲田咪靚囉，又或說蝴蝶關我咩事啫，都係蛇蟲鼠蟻。透過慢慢溝通的過程，了解更多他們的傳統文化、價值觀，才逐漸調對channel」。

增加生境的多樣性，對生態系統有助益，除了要跟村民溝通政府願意撥款在這些項目上的原因，亦要兼顧社會大眾眼中，一個森林村落有什麼價值：「村後有個成熟的風水林，配合附近梯田，是個廣闊樹林地帶，會看到少見的野生動物，如果子狸、食蟹獴，是高地或污染少的溪澗才見到的，我們亦想重現梯田的種植景觀。」而設立營區，是為拉近與大眾的距離，「近年因疫情，大家很嚮往郊外活動」，不過梅子林村位置偏遠，「一般做日間的活動，來回交通要三四小時，但來到可能只玩3小時活動，人們可能有些抗拒，能過夜住宿就令活動彈性增多，可在自然環境中有深入體驗」，而且可組成村落的網絡，「我們也想復育這件事，村落除了山路的連結，也有歷史文化上的連結，如荔枝窩姓曾的村民是源自梅子林，遊人可以一晚去荔枝窩住，下一晚在梅子林露營，整個區域看，又可到三椏玩水上活動，村落之間不同角色能互相輝映」。

政府批項目 民間各自發揮

鄉郊保育資助計劃裏，梅子林村的項目共有3個。除了港大團隊，還有包括屬「文物建築復修」的中大建築修復老屋計劃，以及由「暖窩」推行、屬「鄉郊保育及復育」的計劃；荔枝窩一帶相關項目更有十多個。阿史說村民有時都會糊塗，「之前村民會說你哋啲人走來走去，我都唔知邊個打邊個，這樣的事很易發生」。Ryan就解釋暖窩「主要發掘村落生活用的舊物，有系統記錄當中故事，而我們是做與自然生態更相關的」，三者各有重點，各有專業所長。阿史亦說「一條村是很多元化，只是一個機構或一個團體去做，很難全面做到全部服務」。Ryan視計劃是長期的，不只現時批出至2024年1月到期的三年，「以往看其他地方的管理協議，最多年期是做三年，但之後可以再申請新一期，如塱原做了十年以上，大學團隊希望頭三年作起動，將經驗帶給沙頭角文化生態協會，長遠他們能統籌整個項目，就可將大學的知識轉移到社區團體」。阿史認為與村民建立關係的過程很珍貴，「五年是更好的時間，這個項目只剩一年，開始成形，雖可繼續申請，但不批的話，聚集的經驗、人脈，最緊要是關係，就會消失」。

協調村落基建 政府可作橋樑

Ryan認為鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）在批出項目上讓民間力量各自發揮是好事，不過在村落基建上可有更強的協調角色。「森活節」中也加入楊桃醬菠蘿油製作的活動，由蛤塘村村民發哥教授，他曾是麵包師傅，17年前與妻子回流蛤塘村居住，成為該處僅餘常居的村民。發哥說，與發嫂姊姊及他一名視如兄弟的好友，四人十幾年來「靠自己」復村，對於這個計劃，他認為：「他們有他們的目標，我們有我們的，我的目標是靠自己一雙手去創造，有滿足感，不需要政府資金幫補。」不過Ryan透露蛤塘欠缺公廁，「負責這些地方的各個政府部門，我覺得鄉郊辦可作橋樑，如部門如何處理遊人增加衍生的問題？排污、廢物如何處理？」

義工松木與阿寶受訓成為大使帶導賞團。松木說這個地方不斷在變化，每星期來總有新面貌，而梅子林特別的是，這種變化又包含保留在其中。住將軍澳的阿寶不怕長途跋涉，每周入村兩三次，說希望來過的人都可「帶走啲嘢」，不論是風景還是「啟發」。什麼啟發？「這邊是按自己的節奏去過時間。」Ryan就以眾人的投入去找出一個問題的答案：「鄉郊是否純粹等待變成城市的地方？抑或它有自身發展的路向，在步向城市、隱沒山林之間，中間能有可持續發展的模式？梅子林能否為鄉郊保育開出一條路？」

梅子林．蛤塘森活節2022

日期：2022年12月24日（六）至2023年1月1日（日）

詳情：ccsg.hku.hk/forestvillage

【鄉郊復育篇】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 賴俊傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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