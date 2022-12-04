一小時生活圈：回首新市鎮由山到海規劃 有眼不識鞍山

馬鞍山時間圈

5-10分鐘：烏溪沙站到市中心車程

1小時：坐港鐵到黃埔上班

1.5小時：坐兜勻全區的巴士到機場

超過2小時：坐港鐵到東涌轉巴士入梅窩

睡房社區 宿命難違？

在屯馬線盡頭的烏溪沙站集合，好大風。John住在站旁的利安邨，鞍山格局很好理解，一邊是山，另一邊是海，中間的長形社區橫跨港鐵烏溪沙站、馬鞍山站、恆安站、大水坑站，他的家就在最東邊，平日往黃埔上班，行程約1小時內。會否覺得住得「偏」了些？他說不會：「靜得來又不會靜得好誇張，有山有海，港鐵總站又係我，巴士總站又係我，去邊都有位坐。」但他放假多數外出，「典型新市鎮，好多都是睡房社區，居民除了回來睡覺，放假、返工也不留在這裏」。

杜立基則住得較近市中心，笑言兒子與John年紀差不多，他安身此處都有約30年時光了。1987年恆安邨入伙的居民是鞍山「開荒牛」，他談及新市鎮發展，「早期是沙田、屯門；中期是大埔、上水、粉嶺、元朗；最後是天水圍、東涌、馬鞍山、將軍澳，所以你看（同代新市鎮）好多地方是相似的，全是大商場為中心，車路為主」，不過這裏有它一點獨特。John帶我們走他昔日的上學路線，中學位於市中心附近，約20至30分鐘路程。上期「一小時生活圈」到康城一遊，十幾個樓盤以大閘隔開，要散步遊遍社區不是易事，但杜立基指出馬鞍山與被稱為「無街之城」的將軍澳有點不同，「這裏是奇怪的，叫做有得行，像天水圍也是一大堆天橋、輕鐵，幾乎行不到去隔籬邨」。

在美食沙漠嘗「名物」

那麼鞍山小城又自前代市鎮經驗學來什麼呢？「只取商業成功的部分，商場最賺錢，就乜都塞晒入去，以商場取代市中心。」傳說馬鞍山是美食沙漠，給人印象這裏是只得一個大商場、淡然無味的地方，可是這天在兩個資深街坊同行之下，行程毫不悶蛋，穿過新港城的街市，記者說起這裏的魚肉燒賣是「名物」，全部人連同在沙田長大的攝記都異口同聲「未聽過」，二人帶着篤住燒賣的記者走向海濱，杜立基站在橋底，聽他解釋一二，真是有眼不識鞍山，眼前所見確才稱得上地區名物，不隱世，很開揚，對John來說也是新發現，舊時天天經過，上上落落，這回總算看個通透。

1. 烏溪沙站邊高邊低

烏溪沙站只有兩個出口，左右各一，通往兩個樓盤：靠山的「銀湖‧天峰」與傍水的「迎海」，站在中間已能體會馬鞍山的地形特性，一邊是平地，一邊是天橋，杜立基說迎海就在連島沙洲上，「所以它很低，外面白石又是山。」John補充：「連島沙洲即兩片陸地之間，退潮時會形成一條路，像長洲以前就被叫作啞鈴島。」

2. 郊野邊緣的橋底秘境

從烏溪沙站步向利安邨，經過被圍欄包圍的一片青草地，亦見溪水流過，「當初整個馬鞍山的規劃是有幾條從山到海的綠色走廊」，通道是劃好的，實際又是另一回事。「這是一個大漏洞，康文署做傳統公園，但這是『郊野』，幾個通道初頭都攤在那邊長着雜草，沒部門處理。」循草地旁小路走到盡頭是車行繞道下方，再上便是往郊野公園的路。原本鋪平作維修的路變成街坊樂園，時見經過的人放狗、跑步。

3. 積木城堡利安邨

利安邨設計帶着童趣，入口的三角像積木城堡，走道可窺見光管用半圓裝飾，底下是極粗石柱，用料相當實淨又保持質樸的玩味。John沒多留意屋邨外觀，倒指指毗鄰居屋錦龍苑，說媽媽有朋友居住，兩邊社區親近，杜立基稱從前規劃是大幅地皮由房屋部門劃分公屋居屋，後來「孫九招」停建居屋，「近年再建就周圍摷，好多時兩座又一個地盤、三座又一個地盤」，馬鞍山社區報《馬聞》亦曾關注單幢式居屋會造成社區碎片化的問題。

4. 尋找小店生存角落

John樓下的屋邨商場都是連鎖食肆，走向馬鞍山市中心，途中經過富輝花園商場，卻見裏面「立立雜雜」，是許多小店的藏身之處。我們一行人頓時你一言我一語，品評起哪間的雞飯好吃，哪間車仔麵又轉了手，充滿回憶，杜立基指鞍山小店林立的角落都有共通點，包括近市中心另一頭的福安花園，都是私人參建居屋，「多數不是發展商有興趣，而是建築商投來做，樓起好就交給政府，商場賣散就變成小店」，但居民早出晚歸，他與John都說有心經營的小店難以生存。

5. 鐵路劏開社區

馬鞍山在之前的新市鎮身上學足了以商場、車站、上蓋物業形成「市中心」的發展模式。攝記說不喜歡懸在半空的鐵路將社區𠝹開兩邊，杜解釋當初不是先起鐵路再發展市鎮，「是掉番轉頭預留地方給鐵路，但未定架空還是在地面行走，後來發覺如屯門輕鐵經驗，會令交通燈『死晒』，因預很多時間給鐵路專用，最後決定全部架空。還不止，你看日本鐵路有車駛過時像天空之城很好看，但這裏要解決噪音問題，就要加埋個兜與隔音設施，變得好大嚿」。

6. 通風走廊夠低調

沿鐵路之下的西沙路走，到市中心穿過街市，來到目的地，便是John曾就讀的中學，在頌安邨裏。杜立基在橋底停下腳步，他在大學教步行規劃時，「其中一組學生來這邊，回來說好正呀！」站在行人通道抬頭看看，頭頂是車路。「這些不用落樓梯的隧道，是馬鞍山通風走廊的一部分。以公園作為公共空間，由山邊行到海邊，那怎麼過這條主要幹道？」他說做城市規劃會為此「好𢱑頭」，「天橋是有嚿嘢在上面，又好核突；隧道陰暗，行人又唔鍾意。把馬路抽高點，行人路壓低點，做到這個效果。」這得從規劃是白紙一張時就構思好。通往海濱的西沙路花園就似烏溪沙站旁草地的理想版，John說多年前曾荒廢許久，今天作為寵物共享公園，沒甚設施，簡簡單單已能搖身變成居民可享用的地方。

7. 海濱記「麻甩佬」時刻

馬鞍山海濱長廊備受街坊喜愛，望着海一片，杜立基說：「這就是新市鎮，就算幾成功，仍有欠缺。像要看一場show時，就覺得自己住得偏遠，唔似得別人住在市區，食個消夜才回家，我們就像灰姑娘。」二人談起過去生活點滴。「以前過海好隆重㗎！」John說：「細個車費貴，能去SOGO行街好開心，那種格局是在沙田找不到的。」杜立基很明白John逢假日就走出去，他也是這年紀時，有個難忘時刻。「那時個仔讀緊小學，有一年聖誕節，學校有活動去台灣交流，老婆跟個仔去了幾日，我一個人過聖誕，發覺年輕家庭推住BB車去商場購物，一切OK，又有公園讓細路仔走來走去，但一個麻甩佬，完全不知可以做什麼，如果不出城，成個新市鎮無嘢為你而設㗎喎！」結果那個聖誕怎樣過已沒印象，讓他深刻的似乎不是過節的冷清，「我便在思考新市鎮邊啲人啱、邊啲人唔啱囉」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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