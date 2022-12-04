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放心寫作：編織一張網

【明報專訊】M+博物館正在舉行「草間彌生：一九四五年至今」展覽，大受歡迎。每當提到草間彌生（Yayoi Kusama） ，人們必定想起她那些充滿鮮艷波點的藝術作品，如黃黑斑點的巨型南瓜。

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