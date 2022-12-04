圖文城市：靈感雕塑（Idea Sculpture）

【明報專訊】初初在「星期日生活」創作的階段，我經常偏頭痛，因為適應不了報紙的製作速度，我的腦自動加快了，我身體像24小時打開了所有感應裝置，看到任何事物都有靈感。一開始是收到編輯柯打就坐下來度橋跟住做稿，但好快我就放棄了這種方法，因為無論我多快也不會跟得上，轉而我把創作拆解成不同程序：由搵靈感，到創作，再到展示，而我把大部分時間只用在靈感的醞釀，我每日褲袋都會帶着一本小筆記簿，靈感隨景物而跳動出來，我就即時寫下來，慢慢變成我的習慣，就像捉精靈一樣，去到任何地方任何時間都有好多發現。我用這個方式去應付《明報》的高速稿件。我的筆記簿累積了好多靈感，後來我還試過用Excel表來整理。可能在《明報》做出的作品總和也不到它的千分之一，後來有一個階段，我試着不把靈感當作實踐前的狀態來看待，而是把靈感本身獨立出來，當作一件創作或很多件作品。於是就有了我其間幾年只用文字書寫成一行字，連日期像時間線的作品。直到2014年我站在旺角佔領現場，我停下來，沒法把靈感繼續寫下去。到2015年我就開始了在法院噩夢牆紙塗鴉式創作，都是用同一本筆記簿和筆。