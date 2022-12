無名周記：哀悼Twitter

馬斯克10月底收購Twitter以來,裁掉75%員工。員工流失令Twitter服務受影響,而流失廣告收入亦令Twitter資源更見緊絀。馬斯克入主Twitter後連串改革都在Twitter宣布,不少朝令夕改,混亂非常,要追蹤整理也不容易。這裏不妨由「藍剔之亂」說起。Twitter帳戶旁的藍剔過往代表帳戶身分已被核實,政策旨在防止有人冒認名人或企業行騙,是Twitter確保資訊可信的一項努力。但11月5日,Twitter宣布更改藍剔認證政策,推出Twitter Blue的訂閱計劃,只要每月付7.99美元,便可獲藍剔認證,毋須證明。那就是說,只要付得起區區7.99美元,你冒認什麼也可以,沒有人理會,Twitter也不會核實便給你藍剔加持。

「藍剔之亂」激怒廣告商

結果一個冒認藥廠Eli Lilly但又有藍剔認證的帳戶11月10日發帖宣布胰島素由今天起免費,帖文經1500次轉發後雖然被刪除,而Eli Lilly的官方帳戶(當然有藍剔)亦發文澄清,但立即又有藍剔假帳戶發文指對方是假貨,一時間多個Eli Lilly在Twitter上七嘴八舌,好不熱鬧;這場「藍剔之亂」網上鬧劇令Eli Lilly股價當日下跌4%。Eli Lilly員工透露,當天曾不斷致電Twitter促刪除那些冒認帳戶,但Twitter處理緩慢;該公司事後憤而停止在Twitter賣廣告。

「藍剔之亂」不僅是鬧劇,亦有其他後果。付上7.99美元除了獲藍剔認證外,還可以增加帖文的曝光率。一些白人至上組織、陰謀論者、仇恨性小眾、反疫苗運動的帳戶也獲藍剔認證,意味着他們的帖文可以更為廣傳。換句話說,只要有錢,你在Twitter便可享受言論自由。雖然馬斯克也說會取締違法帖文,例如最近爭議繞舌歌手Kanye West發帖文,將大衛之星跟納粹標誌放在一起,馬斯克指其煽動暴力,將其戶口凍結。馬斯克也曾表示,須要 「阻止詐騙、垃圾信息的病毒式傳播」,又曾稱負面或仇恨的推文將用最大力度壓制 (max deboosted)。

有錢就有言論自由

不過,因為Twitter三分之二員工被裁,除非像Kanye West那樣高調引起馬斯克注意,否則仇恨言論都在Twitter十分安全。上周五,馬斯克跟法國總統馬克龍會面時承諾將「大力加強內容審核及言論自由」。最新說法是Twitter將倚助自動化審核內容,而非人手審核。

馬斯克自稱要捍衛言論自由,那些得以重返Twitter的極右分子莫不貼文讚揚這位「自由鬥士」;自由派則憤怒不已。據《衛報》報道,Twitter本來是關注氣候變化的科學家用來分享研究及發布資訊的平台,也是關注組織串連的工具,但最近Twitter湧現氣候變化否定者宣傳,當在平台搜尋Climate時,#ClimateScam(氣候騙局)往往是首個搜尋結果。《衛報》訪問的氣候科學家擔心,Twitter可能最終淪為陰謀論者的園地。

關於這場社交媒體與言論自由的論辯,討論大多數只集中美國等西方民主國家的情况,但在某些地區,無管制的社交網卻是禍害之源。2021年諾貝爾和平獎得主之一、菲律賓著名記者雷薩(Maria Ressa)對社交網有第一手經驗,善用社交網發布新聞,其本人也曾受社交網大規模謊言攻擊。她的經歷或者對馬斯克的Twitter爭議提供另一個思考角度,說明言論自由有時可以反過來威脅脆弱的民主政體。

維權者:社交媒體淪為「武器」

雷薩是菲律賓著名記者,是前總統杜特爾特的眼中釘,其創辦的菲律賓新聞網站Rappler以批判政權和揭弊的調查報道見稱,令她和Rappler屢遭打壓,官非纏身。她最近出版了新書How to Stand Up To A Dictator,她在書中花了不少篇幅說明社交媒體如何成為謊言溫牀,成為獨裁者的武器,又記述她如何跟facebook交手,要求演算法作一些簡單改動,阻止不實資訊散播,但對方卻從不理會,因為facebook只關心用戶數目。她在書中稱,社交媒體如何可以對一個國家的機構(institutions)、文化、民眾思想產生可怕的影響,菲律賓正是這可怕影響的原爆點(ground zero)。儘管社交網在菲律賓影響巨大,但美國的社交媒體營運商只關注富有的西方民主國家用戶,忽視其他地方的用戶。

雷薩近日為新書受訪時也談到社交媒體及馬斯克的爭議。她接受NPR訪問稱,社交媒體在菲律賓已被「武器化」,她本人的經歷也說明社交媒體的攻擊及謊言如何日積月累,甚至可以改變現實。她憶述最初網上出現抹黑及那些將「記者等同罪犯」的敘述出現時,她還以為人們應該知道她的往績,不會相信抹黑,「但事實是,我們的記憶很短暫,社交媒體更改變了現實」。雷薩認為,那些流言攻擊正為政府起訴Rappler創造了條件,到雷薩被起訴時,儘管她有往績,但菲律賓人仍然懷疑了。她說:「這正是資訊作戰的效果:散播混亂和疑問。」

雷薩長年受到網絡攻擊,但她在inews.co.uk中的訪問憶述,跟其他平台相比,Twitter本來是較安全的地方,可讓她安心分享和閱讀真實新聞,不過在馬斯克收購後,她已不這樣想了。她說:「令人難以置信的是,一個沒有人選出來的人可以如此隨意、胡亂撕毁公共領域,而我們又不能不隨調子起舞,這是很大的問題。」

走筆至此,本文好像是緬懷Twitter美好歲月,但Twitter過往也不時鬧出爭議,並非網上烏托邦。哥倫比亞大學新聞學院院長Jelani Cobb最近便在《紐約客》撰文,解釋為何要離開Twitter,便回顧了Twitter這個昔日一度被視為數碼民主的最前線,淪落至全球頭號富翁用來玩弄大眾的工具。Cobb說,Twitter從前也是賺錢的工具(雖然商業上較失敗),也有各種不光彩的勾當,例如將人們的專注力轉化成盈利、演算法操縱等,但就算這樣,Twitter仍然是讓一些本來不為人注意的事件引起大眾關注,進而演化成大規模的社會運動,使用Twitter還是利大於弊。只是Twitter賺錢現在來得更赤裸,而且還補貼一名將言論自由等同於欺凌他人的億萬富豪,使用Twitter已再沒有理由了。

經過諸如「劍橋分析」等醜聞後,公眾對facebook、Twitter等社交媒體的信任早已大幅下滑。馬斯克隨個人喜好而非既定內容審核政策管理Twitter,只會進一步打擊信任。不過問題是,我們可以真的戒掉社交網嗎?

