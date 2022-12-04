周日話題：防疫嚴控催生有聲的中國

首先，引起我注意的是香港的聲音，在我臉書上，當然聲援是佔大多數的，間中也聽到一些港式族群主義者的「單單打打」，這些都是意料之內。但令我驚嘆的，倒是香港建制派此際的行徑。當全世界關注中國各大城市高校學生悼念烏魯木齊大火死難者，爆發自1989年來最廣泛的社會抗議之時，香港的特首與議員在幹什麼呢？正在忙着幾件「大事」，包括阻止一名英國律師來港打一場幾乎必定輸的官司，以及想辦法刪除Google的「國歌錯誤搜尋結果」。此刻，我領略到「一國兩制」的另一層深意：愈擁護的人，愈活在平行時空，香港建制派所愛的「一國」，真不知該如何說起？

封控擾民逼出怒火

執筆之時，舉白紙的街頭抗議已消退。政法委表示堅決打擊擾亂秩序行為，防範「敵對勢力」破壞，同時加強街頭及網絡監控（例如當街查手機），送學生回家，阻止他們再在校園及大城市聚集；另一方面，廣州、上海眾多區域提前解封，降至低風險區管理。我的解讀是，當局對那些更大更高的訴求，當然表面當作沒聽到，但反過來看，亦沒有把抗議視作「運動」來作清晰的「定性」，「顏色革命」之言到底有多認真？簡言之，似乎是要為事件降溫作調整，但不作實質讓步。

很明顯，當局知道，長期、嚴厲及混亂的封控措施，加上各種意外慘劇頻頻發生，已把學生及市民的怒火逼出來了。同時，即使毫無組織，學生市民也快速而自發地扣連出對政權的不滿，遍及全國大中城市。雖維持了數天，行動也溫和，越軌行為極少，但這在解放後的中國政治史上有它獨特的意義。

文革的造反派紅衛兵，衝擊黨政機關，全國大武鬥，是在毛澤東、四人幫大力號召及動員下脫軌而出的；鄧小平年代的學潮學運，是開放改革帶來的所謂「資產階級自由化」結果。兩者性質不同，但也可以說是領導層打開大門，激發了學生過高政治及社會期望，因而產生失控的結果。如今，學生及市民的抗議聲音，卻是對當局疫情防控的直接反彈，可以說是「禁室培欲」，這個「欲」是反抗與發聲的欲望，而非對領導權威的渴求。在眾多「大白」、居委、街道辦、學校領導及輔導員等等眼皮底下，在愈來愈科技化及無遠弗屆的網絡監控下，竟然也會長出異議。中央曾自信認為，社會控制已達可予取予攜的地步，但事與願違。

年輕一代不再孤單

疫情初期，官方壓得住因李文亮醫生之死所引起的眾怒與悲情，把中國由新冠肺炎爆發點的印象，反過來打造成防疫成功模範，全因為有世界各地死傷枕藉作對比。我那時候剛好訪問了一些港漂，的確在他們身上感受到上升的「國家自豪感」，與不少中國大學生以前那種嚮往西方的世界主義頗有不同。可是，過去一年，我接觸到的中國大陸學生又有另一個面目：鬱悶、沉默、迷茫，大學生活如同籠中生活，那種自豪感消失了，沒有人覺得自己是世界公民，也並不以中國人為榮。我只知道世道變了，但沒想到這麼快化成一種抗議聲音，都拜頻繁的核酸、「大白」及方艙之賜，讓人感受到自由的可貴。

這麼一鬧，孤獨的年輕人知道自己不孤單，可以有那麼多人走上街分享自己的想法；年輕一代有了自己的抗爭歷史及記憶，難以走回頭路，亦難保不會再有下一次。它不再是1989年六四鎮壓後官方努力導引的「細胞式孤立的抵抗」（cellular resistance），可以被限制在地方上，無法跨地串聯。人民雖無組織，卻能在適合的時機下形成短暫的全國勢態，我相信，白紙抗議必然會令當局重新部署社會控制。坦白說，喊出的「下台」口號，令我也嚇了一跳，當局大概會知道，多年的愛國主義、政治思想教育，並沒有令年輕一代那麼認同領導人。

「一尊」恐徒勞無功

剛好就在運動轉瞬即逝之時，官方公布了江澤民逝世的消息。我有一個朋友開玩笑兼明知故問：會否出現1976年悼念周恩來掀起的打倒四人幫的四五運動，以及1989年悼念胡耀邦引發的學運？大概不會有人傻至相信歷史會如此簡單重複，更沒有人打算要招江澤民的魂，暫時我只看到高規格的官式悼念，全網黑白，以及香港中聯辦外據說有100人左右的人龍。

事實上，中共領導人的魅力在30年前已消耗淨盡。年輕一代甚至可能根本不太知道江澤民是誰，知道的人也大概不會特別懷念他，同情法輪功的人更會憎恨他。當年鄧小平自己廢掉胡耀邦及趙紫陽，鎮壓了學運，清剿了胡趙的人馬之後，北京幾乎無人可用，才會想起這位準備退休但還不算太老的上海幹部，覺得他處理上海學潮的手段還可以。江澤民沒甚魅力，也許並不全是他自己有什麼不足，上世紀90年代的朱鎔基，以至之後胡錦濤及溫家寶，雖也有官方為他們打扮，但人民早已不再視他們為「偉大領袖」，鄧小平留下的集體領導制也努力去除領導人的魅力，江澤民得享天年，也難帶出周恩來、胡耀邦或趙紫陽的悲情。習近平上台以來，有點逆着這個潮流來幹，他打破「九龍治水」，定於「一尊」，以各種方法豎立權威，去除派系羈絆，連任再連任，但民眾也不會神化他。我不確定習近平是否真要決心走上神壇，但恐怕是徒勞的。有一個事實可以說明，當有人在街頭直接向「一尊」叫板，也不見有小粉紅要出來「護駕」。

好一段時間，內地以至海外不少人哀嘆「無聲中國」，這幾天的抗議說明，中國終究不是無聲的，表面的順從底下不是沒有暗流。當然，能帶來社會、政治根本改變的運動遠遠還未出現，但動態清零這場「有國家，無社會」的實驗，已證明了官方意識形態的破產之勢不能走回頭，全面社會控制只是一個神話。

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文˙葉蔭聰

編輯•朱建勳

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